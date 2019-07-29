1.3 milyar euroluk yatırım için Manisa iddiasına yalanlama

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan davet üzerine KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serkan Keser, Fırat Altıntel, Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Özbek ile Hüsnü Güngör Akarca, Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji ve Oda Proje Yöneticisi Sait Çetin’den oluşan heyete ziyarette bulundu.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Bürosu Müdürü Nicholas Boğaç Edizer ve Kamu ve Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Ebru Kunt Akın’a sunum gerçekleştirildi.

MANİSA İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Volkswagen’in yatırımını yapacağı en uygun yerin Kırklareli olduğu anlatılan sunumdan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri memnun kaldı. Volkswagen’in yapacağı yatırımda Türkiye veya Bulgaristan’ı seçmek için son kararını Ağustos ayı sonunda gerçekleştirecekleri toplantıda vereceklerini söyleyen Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Bürosu Müdürü Nicholas Boğaç Edizer, yatırımın Manisa’ya yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Volkswagen fabrika.

“Açılan İğneada Liman Gümrüğü ile Avrupa’ya ve Karadeniz’e sınır olan ülkelere ulaşım daha da kolaylaştı”

UCUZ ULAŞIM

KTSO Başkanı Soner Ilık ziyarette, “Kırklareli konumu itibari ile önemli avantajlara sahip bir il. AB projesi ile Karadeniz’e kıyısı bulunan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde açılan İğnedada Liman Gümrüğü ile Bulgaristan’ın Burgaz Limanı arasında deniz seferleri başladı. Bu gümrük ile Avrupa ülkelerine ve Karadeniz’e sınırı olan ülkelere ulaşım hem daha kolay hem de daha ucuz olacaktır" şeklinde konuştu.

“Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde meslek lisesi yapım aşamasındadır”

4 YIL EĞİTİM

Ilık, mesleki eğitime önem veren odalarının üst birliği olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği her türlü altyapı tesisine ve büyük yatırımlar için uygun alanlara sahip olan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) meslek lisesinin yapım aşamasında olduğunu belirterek, "Eğitim vermeye başlamasının ardından meslek lisesinde öğrenciler 1.5 yıl teorik, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş yerlerinde 2.5 yıl yerinde uygulamalı eğitim ile 4 yıl eğitim alacaklar. Mezun olduktan sonra da yine aynı iş yerlerinde istihdam edilme imkanına kavuşacaklardır. Bu da eğitim ve kültür seviyesi gelişmiş insan kaynağı ihtiyacı duyan yatırımcılar için ayrı bir şans oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'NİN AVRUPA'YA AÇILAN KAPISI

Kırklareli’nin Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı’na 30 dakika, Edirne’deki sınır kapılarına 2 saat ve Tekirdağ Asya Port Limanı’na 2 saatlik ulaşım sürelerinin nakliyat için kolaylık sağladığını dile getiren KTSO Başkanı Soner Ilık, "Mevcut otoban ve gelişmiş yollara ek olarak ilimize kadar ulaşacak Kuzey Marmara Otoyolu, Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’a ulaşım süresini 1.5 saate düşürecek. Yine yakın zamanda tamamlanacak olan Hızlı Tren Projesi İstanbul ve civar kentlerden toplu taşımayı kolaylaştıracak. Kırklareli olarak bu yatırımın Kırklareli’ye kazandırılması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.