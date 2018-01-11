Ekonomi14 bin taşla yaptı, fiyatı 100 bin TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yapımı 6 ayı aştı, 100 bin TL istiyor

14 bin taşla yaptı, fiyatı 100 bin TL

Hattat İsmail Ergün'ün 14 bin swarovski taş kullanarak 6 buçuk ayda bitirdiği sanat eseri için müzeler sıraya girdi. Eserin sahibi İsmail Ergün ise 100 bin lira değerindeki eserinin doğru ellere geçmesini istiyor.

Haber MerkeziAA
Yapımı 6 ayı aştı, 100 bin TL istiyor
Yapımı 6 ayı aştı, 100 bin TL istiyor

Hattan İbrahim efendinin 17 yıl boyunca öğrencisi olan ve icazet alarak 13 yıldır hattat ustası olan İsmail Ergün Hat sanatını 14 bin değerli taşla süsleyerek semazenle birleştirdi.

'HAT SEMAZEN'

Aynı zamanda Devlet sanatçısı olan Ergün, dünyada eşi benzeri olmayan 'hat semazen' adını verdiği eserini 14 bin değerli taşla ile süsledi. Hat sanatına farklı bir boyut kazandıran Ergün yaptığı hat semazen eserinin içerisine ise Arapça harflerle Mevlana'nın sözü olan 'ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol' sözünü işledi.

Hattat İsmail Ergün 14 bin swarovski taş kullanarak 6 buçuk ayda bitirdi

6 ÖDÜL ALDI

6 buçuk ay boyunca gece gündüz demeden çalışan hattat ustası Ergün, eserinin üzerine 14 bin değerli taşı teker teker yerleştirdi. Dünyanın birçok ülkesinde sergilenen eser, Belçika, Almanya, Londra, Amerika ve Hollanda da katıldığı fuarlardan da 6 ödül aldı.

Hattat İsmail Ergün 14 bin swarovski taş kullanarak 6 buçuk ayda bitirdi.

100 BİN LİRA DEĞERİNDE

Göz kamaştıran eser yurtiçi ve yurtdışında 60'a yakın sergi ve fuara da görücüye çıktı. 4 yıldır sergilerde boy gösteren eseri müzeler ve hat sanatına gönül veren insanlar satın almak için sıraya girdi. Eserin sahibi İsmail Ergün ise 100 bin lira değerindeki eserinin doğru ellere geçmesinin önemli olduğunu nasip olan yere ulaşacağına inandığını söyledi.

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