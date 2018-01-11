EkonomiLitresi 5 lira olan süt yok satıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mandaların sütü ile kaymağı yok satıyor

Litresi 5 lira olan süt yok satıyor!

Balıkesir'de sayıları 3 bine çıkan mandalardan elde edilen süt, kaymak, yoğurt ve peynir büyük ilgi görüyor. Henüz sağılmadan satışı yapılan manda sütünün litresi 5 lira, kaymağının kilosu 60, yoğurdu 9 ve peyniri ise sadece yaz aylarında olmak üzere 35 liradan alıcı buluyor.

Haber MerkeziAA
Mandaların sütü ile kaymağı yok satıyor
Mandaların sütü ile kaymağı yok satıyor

Balıkesir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakkı Peltek, merkez Altıeylül ilçesindeki 5 kırsal mahallede manda yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

3 BİNE ÇIKTI

Son yıllarda verilen desteklerin manda sayısını artırdığını dile getiren Peltek, 2010'dan bugüne Balıkesir'deki manda sayısının 800'den 3 bin başa çıktığını anlattı.

250 LİRA HAYVAN BAŞINA DESTEK

Bu mandaların bin 300'ünün Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Anadolu Mandası Islah Projesi kapsamında desteklendiğini vurgulayan Peltek, "Diğerleri için de Hayvancılık Genel Müdürlüğünden (HAYGEM) anaç manda olarak destek alıyoruz. Ayrıca 2016 ve 2017'de doğan malaklara, brusella, şap ve çiçek aşılarını yaptırdıktan sonra 250 lira hayvan başına destekler ödeniyor." dedi.

Mandaların sütü ile kaymağı yok satıyor

Mevcut mandaların henüz 700-800'ünden süt alabildiklerini ifade eden Peltek, şöyle konuştu:

"Doğuma ve yavrulamaya göre değişiyor. Bu mandaların her birinden günlük 6 litre süt alabiliyoruz. Yani günlük 4 ton civarı günlük sütümüz var diyebiliriz. Aya vurduğunuzda 120 ton yıllık ise yaklaşık bin 300 ton süt oluyor. Manda sütünden üretilen, kaymak, yoğurt ve peynir istisna olarak sipariş üzerine tereyağ yapılır.

Mandaların sütü ile kaymağı yok satıyor

Sütü henüz sağılmadan satılır. Genellikle üreticiler kaymak yapar. Litresinin üreticiden çıkış fiyatı 5, kaymağının kilosu 60, yoğurdu 9 ve peyniri ise 35 lira. Bunların hepsini yetiştirici kendisi üretir, satar. Peynirini sadece yaz aylarında kaymak talebi düştüğü için üretiriz. Bu dönemde manda peyniri bulmak çok zor belki siparişle."

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