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Ekonomi 15 bin kişiye umut oldu Vana Tekstilkent kuruluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

15 bin kişiye umut oldu: Van'a Tekstilkent kuruluyor

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Van’da ikinci etap Tekstilkent'in kurulacağını duyurdu. İlk etapta 32 fabrikada yüzde 100 dolulukla 6 bin kişinin çalıştığı Van’da 42 yeni fabrika daha kurulacak. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamındaki ikinci etap Tekstilkent'te 15 bin kişi istihdam edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Van’da tekstil yatırımı yapmak için yer talebinde bulunan firmaların ihtiyacına cevap verilmesi amacıyla hayata geçirilen “Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi” projesinin altyapı ihalesi tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan ilk Tekstilkent’te doluluğun yüzde 100’e ulaşması üzerine ikinci etap için çalışmalar hızlandırıldı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) yeni yatırımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 1000 dönümlük alana kurmayı planladığı “Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi” projesini onaylayan bakanlık, proje için gerekli kaynağı da gönderdi.

42 FABRİKA KURULACAK

Mehmet Emin Bilmez

Yeni Tekstilkent’in altyapı ihalesini yapan DAKA ve Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), çalışmaların tamamlanmasıyla ilk aşamada 42 parseli yatırım yapmak isteyen firmalara tahsis edecek. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, genç nüfusa sahip olan Van’da emek yoğun sanayiye öncelik verdiklerini söyledi. Bilmez, “İlk etapta 420 dönümlük alanın altyapısı ihale edildi. Burada 42 fabrikanın kurulabileceği bir alan oluşturulacak. Hesaplamalarımıza göre 1000 dönüm tamamen dolduğu zaman orada 15 bin gencimiz iş bulma imkanına kavuşacak. Van Tekstilkent 2. etap hem ülke ekonomisine hem de buradaki istihdama önemli katkı sunacak” dedi.

İZMİR VE İSTANBUL’DAN SANAYİCİ TALEBİ VAR

Yeni tip koronavirüs salgınından önce birçok firmanın yer talebinde bulunduğuna dikkati çeken Bilmez, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerden de talep aldıklarını söyledi. Bilmez konuşmasını şöyle sürdürdü: “Van’daki mevcut Tekstilkent’te üretim yapan firmalardan da yerini büyütmek isteyenlerin talepleri oluyordu. İzmir, İstanbul’dan firmaların talepleri vardı. Salgını atlattıktan sonra çok sayıda firmanın kentte yatırıma başlayacağına inanıyorum. Hükümetimizin tekstilde ön plana çıkarmak istediği 5 ilden biriyiz. Kısa sürede tekstilde istediğimiz noktaya ulaşabileceğiz.”

İLK ETAP YÜZDE 100 DOLULUKLA ÇALIŞIYOR

Halil İbrahim Güray

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen projenin, kentin istihdamına önemli katkı sunacağını söyledi. Birinci etap Tekstilkent’te 32 fabrikanın yüzde 100 dolulukla çalıştığına işaret eden Güray, “İkinci etapta altyapıyı DAKA ve Van YİKOB olarak tamamlayıp yer tahsisi yapacağız. Yatırımcılar kendi ihtiyaçlarına göre binalarını yapacak. İkinci etap Tekstilkent projesinin yanı sıra Erciş OSB yol, altyapı ve enerji nakil hattı projemizin ihalesi tamamlanarak yapımına başlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile yürüttüğümüz ‘İnnovan Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi’nin ihalesi de yapıldı. Bakanlığımızın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında koronavirüse rağmen desteklediğimiz bu 3 projemizin de bütün ödenekleri bakanlığımız tarafından gönderildi” bilgisini verdi.

Yatırım yapana teşvik var

  • Vandaki Tekstilkent'te yatırımcılar teşvik imkanlarını da kullanabilecek. OSB içinde olduğu için bundan kaynaklanan avantajlardan da yararlanabilecekler. Tahsis edilen 1000 dönümlük alanın kalan 580 dönümlük bölümünün de altyapısını tamamlayarak yatırıma hazır hale getireceklerini aktaran Bilmez, 5 dönümden 20 dönüme kadar parseller oluşturduklarını, firmalara istedikleri büyüklükte alanı tahsis edeceklerini bildirdi.

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