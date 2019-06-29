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Ekonomi 15 yılın en düşük açığı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

15 yılın en düşük açığı

İhracat ile ithalat arasındaki farkı gösteren dış ticaret açığı son bir yıl için 31,4 milyon dolar seviyesinde oldu; bu rakam Ağustos 2004’ten bu yanaki en düşük seviye. İhracat yüzde 12,1 artarak 15,9 milyar dolar gerçekleşti. Ekonomistler, dış ticaretteki olumlu veri sonrası, mayıs itibarıyla cari dengenin fazla verebileceğini belirtiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İhracat ile ithalat arasındaki farkı gösteren dış ticaret açığı son 12 ayda 31 milyar 488 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam Ağustos 2004'ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar oldu.

İLK BEŞ AYDA DA REKOR GELDİ

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi. Bu sonuçlarla yılın ilk 5 ayında ihracat 72 milyar 666 milyon dolar, ithalat 84 milyar 307 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Böylece ilk beş ayda dış ticarette 11 milyar 641 milyon dolarla son 10 yılın en düşük 5 aylık açığı verilmiş oldu.

AB'YE 'FAZLA' VERDİK

Ülke grupları bazında bakıldığında, ocak-mayıs döneminde 28 üyeli Avrupa Birliği'ne 35,7 milyar dolarlık ihracata karşın 28,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu da Avrupa Birliği ülkelerine 7,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildiğini ortaya koydu. Aynı dönemde Türkiye Serbest Bölgelerine 343 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verildi. Dış ticarette ocak-mayıs döneminde diğer Avrupa ülkeleri kategorisinde 7 milyar 583 milyon dolarlık açık verilirken, Afrika ülkelerinde 4 milyar 330 milyon dolarlık fazla oluştu. Bu dönemde, Asya ülkelerine 7 milyar 517 milyon dolarlık, Amerika ülkelerine 2 milyar 184 milyon dolarlık, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya 202 milyon dolarlık ve diğer ülkelere 6 milyar 109 milyon dolarlık dış ticaret açığı verildi.

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CARİ DENGEDE BEKLENTİ 'POZİTİF'

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, dış ticaret açığının mayısta 1,84 milyar dolarla geçen yılın aynı ayının çok altında gerçekleştiğine işaret etti. Bürümcekçi, dış ticaret dengesini enerji grubunun etkilemediğine, enerji ve altın dışı fazla verildiğine de dikkat çekti. Bürümcekçi, dış açık için haziran sinyallerine bakıldığında altın dışı ihracatın sert azaldığını, altın ticaretinde ise baz etkisinin lehte olduğunu dile getirerek, "Dış ticaret verisinden sonra, mayıs ayında cari denge 0,3 milyar dolar fazla verebilir diye düşünmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

  • ‘ÇEKİRDEK’TEKİ OLUMLU SEYİR DEVAM EDİYOR
  • Bir yıl önce 37,1 milyar dolarlık açık veren yıllık çekirdek dengenin mayıs sonunda 11,4 milyar dolarlık fazla seviyesine geldiğine dikkat çeken Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, yılın ikinci çeyreğinde de olumlu gelişimin devam etmesini beklediklerini söyledi. Tokalı, yıllık dış ticaret açığının da ikinci yarının başına kadar 33-34 milyar dolara gerileyeceğini öngördü. Tokalı, “Haziran ayında ise yıllık cari dengenin pozitif bölgeye geçebileceğini öngörüyoruz” dedi. Dış ticaret dengesindeki düzelmede ihracatta yıllık artış ve ithalattaki yavaşlığın sert bir şekilde devam etmesinin etkili olduğunu dile getiren Tokalı, iç talep ve kur gelişiminin ithalatı dizginlenmede etkisinin bulunduğunu, altın ithalatındaki yavaşlamanın da yardımcı unsur olduğunu aktardı.

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