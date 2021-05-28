Ekonomi 18 yaş altı resmen BES kapsamında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

18 yaş altı resmen BES kapsamında

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 18 yaş altı vatandaşların kapsama alınmasına imkan tanınacak yasa yayımlandı. Yeni düzenlemeyle üç sene içerisinde 18 yaş altı BES’e katılımın 923 bin civarı olması ve 3 milyar TL civarında bir birikim tutarına ulaşması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​18 yaş altı resmen BES kapsamında
Fotoğraf: Arşiv

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 18 yaş altı vatandaşların kapsama alınmasına imkan tanınacak yasa yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan sigortacılık ile diğer bazı alanlara ilişkin kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin adı Finansal İstikrar Komitesi olarak değiştirilerek yeniden yapılandırılacak. Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanmasını amaçlıyor.

BİRİKİMLER AKTARILABİLİYOR

  • Komite de Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında Strateji ve Bütçe, TCMB, SPK, BDDK, TMSF ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanlarından oluşuyor. Kanun, 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarının, 31 Aralık 2023’e kadar kısmen veya tamamen BES’e aktarılabilmesine de imkan tanınıyor.

EN FAZLA 5 SİGORTALI İÇİN DESTEK

Yasa kapsamında ilave olarak istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primleri, 30 Haziran 2022’ye kadar kullanılan kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülebilecek.

  • Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanacak. Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, orta vadeli program adı altında birleştirilecek.
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