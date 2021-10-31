1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı: Sadece altı tane kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacağını, Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer aldığını bildirdi.

Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99 oranında tamamlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Fabrikada, tabliye panel ve blok imalatları tamamlandı. Bugüne kadar; orta açıklıkta 43 adet, yan açıklıklarda 38 adet olmak üzere olmak üzere toplamda 81 adet tabliye bloğunun montajı bitirildi. Montajları tamamlanan tabliye bloklarındaki kaynak çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 87 tabliye montajı yapılacak. Son 6 tabliye montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor" dedi.

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DHA

Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa yaklaşım viyadüklerinin de tamamlandığını, projenin 18 Mart 2022 tarihinde tamamlanarak işletmeye açılmasının hedeflendiğini belirtti. Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümüne atfen 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte 3 bin 563 metre olup, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü tabliyesi 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak planlandı. Çelik kule yüksekliği 18 Mart Çanakkale Zaferini simgeleyecek şekilde 318 metre olacak köprü, 2x3 şeritli olarak trafiğe hizmet edecektir."



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FOTOĞRAF 11 Ağır yük taşıma özelliğine sahip, 265 metre boy ve 43 metre enindeki 34 bin 925 grostonluk \"Albatross\" adlı gemiyle 18 Ekim'de Çanakkale'ye getirilen Panama bayraklı \"Aras Driller\" isimli \"jack-up\" olarak tanımlanan platformun suya batırma işlemi Lapseki'nin Suluca köyü açıklarında tamamlandı.<br><br> Sabah saatlerinde bulunduğu bölgeden, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait \"Nene Hatun\" Acil Müdahale Gemisi ile çekilen platform, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.<br><br> Toplam yüksekliği 124 metre olan platform köprünün altından geçirilmek için 57 metre suya batırıldı, su yüzeyindeki ayak yüksekliği 67 metreye düşürüldü.<br><br> Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah Limanı'ndan İstanbul'un Silivriye Limanı'na götürülen platformun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönle transit gemi geçişlerine kapatılırken, platforma KEGM'e ait \"Kurtarma-3\", \"Kurtarma-4\", \"Kurtarma-13\" ve \"Kurtarma-15\" römorkörleri ile KEGM-9 Acil Müdahale Botu da eşlik etti. Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti BOTAŞ Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı"nda kullanılacak, “Aras Diriller” isimli platform, suya batırılma işleminin ardından Nene Hatun römorkörü tarafından çekilerek, “1915 Çanakkale Köprüsü”nün altından geçirildi.

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FOTOĞRAF 13 Son 19 yılda Türkiye'nin yıllardır süren ulaşım altyapısı problemini büyük ölçüde çözdüklerine dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu​, şu bilgileri verdi: \"Nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve hizmete açtık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 340 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Osmangazi Köprüsü'nün dâhil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü içeren Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu ve Menemen Çandarlı Otoyollarını, Avrasya tünelini bitirdik. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik.\" 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay<br><br>\"Aydın-Denizli Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale otoyol yapım çalışmalarımız ise devam ediyor\" diyen Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: \"1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklık ile cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek. Bu uzunluğu ile tamamlandığında 'dünyanın en büyük' orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacaktır. Yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır.\" Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün feribotla bekleme süresiyle ve hava durumları nedeni ile çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: \"1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine sunacağız.\" 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gururlandıran detay Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın açılış töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmasında Bakan Karaismailoğlu, köprüyle ilgili önemli bir detayı açıkladı.

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FOTOĞRAF 11 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolundan yürüyerek Anadolu'dan Avrupa kıtasına geçti. Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki şantiyeye gelen Bakan Karaismailoğlu, köprünün deniz üzerindeki çalışmaları için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan yoldan beraberindekilerle yürüyüşe başladı. Çalışanlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren, Anadolu Kulesi'nde verdiği molada ve bazı noktalarda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, yürüyüşü 3,5 saatte tamamladı. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Avrupa Yakası'nda Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir tarafından karşıladı. Yürüyüşe, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile protokol üyeleri katıldı. Bakan Karaismailoğlu, köprü için, Montajlanan tabliye blokları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü büyük oranda tamamlanıyor. Sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajı kaldı. Artık 'asırların hayali' için geri sayım başladı, diyebiliriz ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Anadolu'dan Avrupa kıtasına 3,5 saatte geçti 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisinde, Asya Ankraj Sahası'ndaki kedi yolu üzerinden saat 13.00 sıralarında Asya'dan Avrupa kıtasına geçmek için yürüyüşe başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, saat 16.30 sıralarında, yapımı süren 4 bin 608 metrelik köprü yolunu tamamladı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 28 Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki içesinde bulunan Asya Ankraj Sahası'na gelen basın mensupları, burada bulunan iskeleden teknelerle Asya Kulesine götürüldü. Asansörlerle iki grup halinde kuleye çıkan yaklaşık 80 gazeteci, buradaki çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ziyaret programı kapsamında köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyip köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan \"kedi yolu\"ndan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi bekleniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gerçekleştireceği ziyaret öncesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki kulesine çıkan gazeteciler, çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüledi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 21 Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'na da sahip olacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metre yüksekliğindeki kulelere sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da zaferin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. Beş bine yakın çalışan ile 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü 4,5 yılda tamamlandı. Köprünün açılışına ise 6 ay kaldı. 66'NCI TABLİYE BLOKUNUN MONTAJI YAPILDI<br>​<br>​ 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolu toplam 87 tabliye bloku oluşturacak. 2023 metrelik orta açıklıkta 36 tabliye blokunun, 770'er metre olan kenar açıklıklarda ise Avrupa yakasında 16, Asya yakasında 14 tabliye blokunun montajı tamamlandı. Şu ana kadar toplamda 66 tabliye blokunun montajı bitirilirken, geriye 21 tabliye blokunun montaj işi kaldı. Köprüde, montajı tamamlanan tabliye bloklarının birbirine kaynak çalışmaları da devam ediyor. Araçların geçeceği yolda son olarak asfaltlama çalışmaları yapılacak. ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLUNDA<br>​<br>​​ 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden tabliye montaj çalışmalarını, araçların geçeceği yolun tamamlanan bölümüne çıkarak görüntüledi. Avrupa ve Asya yakalarındaki 770'er metrelik kenar açıklıklarda ve 2023 metrelik orta açıklıkta, yolun kuleler ile bağlantısına artık metreler kaldığı net şekilde görülürken, bu ay sonuna kadar köprüde araç geçiş yolunun tamamlanması planlanıyor. MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU DA TAMAMLANMAK ÜZERE<br>​<br>​ 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte aynı anda yapımı süren 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu da tamamlanmak üzere. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakalarındaki köprü bağlantı yolları ile gişelerinin yapımı ise devam ediyor. 2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK <br>​<br>​ 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor. ÇANAKKALE BOĞAZI 6 DAKİKADA GEÇİLECEK<br>​<br>​ 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında bir asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat süresi boyunca birçok kez Çanakkale'ye gelerek, köprüdeki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, son ziyaretinde ise 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde, Çanakkale Boğazı'nın 6 dakika gibi kısa sürede geçilebileceğini söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü yolunda son durum görüntülendi Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı yapıldı. Köprüdeki araç yolu, geri kalan 21 tabliye blokunun montajıyla tamamlanacak. Lapseki yakasında yolun tamamlanan bölümünde araçla seyretti ardından da yürüyerek, 318 metre yüksekliğindeki kuleye yaklaşan yolun en uç noktasında, köprüdeki son durum görüntülendi.

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FOTOĞRAF 9 İmalatçı firma Çimtaş’ın Gemlik ve Gölcük fabrikalarında üretilen tabliyelerin ilki, 20 Kasım Cuma günü firmaya ait ‘GMK- 1’ isimli gemi ile 18 saat süren yolculukla Çanakkale’ye getirilmişti. 87 tabliyeden oluşan köprünün ana yollarının sonuncusu Gölcük Tesisleri’nden 31 Eylül Salı günü yola çıktı. Gelibolu Sütlüce’deki şantiyeye getirilen bin 500 metrekarelik aydınlatılmış Türk bayrağı taşıyan son tabliye bloğu 1 Eylül’de Çanakkale’ye ulaştı. Nüfusa paralel olarak artan araç sayısıyla birlikte Çanakkale Boğazı özellikle bayram tatillerinin yanı sıra yaz aylarında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzun bekleme süresiyle geçilebilirken, kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Tüm bu problemlere kalıcı çözüm üretecek ve boğazda kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete açılması için geri sayım başladı. Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de atılmıştı. Proje, Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz Salı günü başlamıştı. Dün de Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına 53’üncü tabliye bloğu yerleştirildi. Gemiyle getirilen tabliyelerin montajı itme- sürme yöntemi ile gerçekleştiriliyor. Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları’nın unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor. 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti. Marmara ile Trakya’dan Çanakkale ve Ege Bölgesi’ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçebilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye bloğu ulaştı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarından sonuncusunun sevkiyatı tamamlandı. Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de hizmete açılacak.





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