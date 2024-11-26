2 milyar liralık alacaktan feragat

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulanıyor. Buna göre, 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2014 arasından bakiye olan ve toplamı 2 milyarı lirayı bulan alacağından devlet vazgeçti. 28 maddelik düzenlemeye ilişkin basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Leyla Şahin Usta, 1 Ocak 2015 öncesine ait Genel Sağlık Sigorta Prim borçlarının ana parası, geçime zammı, gecikme faizi ve cezaları dahil tüm alacaklardan vazgeçildiğini bildirdi.Teklifle, işverene prim desteği de sağlanacak. Düzenleme ile işverenlere 4 puanlık sigorta prim desteği verilecek. İmalat sektöründe çalışanlar için ise 2025-2026 yıllarında 5 puanlık destek sunulacak.