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2 milyar liralık alacaktan feragat

2 milyar liralık alacaktan feragat

Uğur Duyan
04:0026/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
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Meclis'e sunulan yeni kanun teklifi ile 2015 yılından önceki Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının tamamı silinecek.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulanıyor. Buna göre, 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2014 arasından bakiye olan ve toplamı 2 milyarı lirayı bulan alacağından devlet vazgeçti. 28 maddelik düzenlemeye ilişkin basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Leyla Şahin Usta, 1 Ocak 2015 öncesine ait Genel Sağlık Sigorta Prim borçlarının ana parası, geçime zammı, gecikme faizi ve cezaları dahil tüm alacaklardan vazgeçildiğini bildirdi.Teklifle, işverene prim desteği de sağlanacak. Düzenleme ile işverenlere 4 puanlık sigorta prim desteği verilecek. İmalat sektöründe çalışanlar için ise 2025-2026 yıllarında 5 puanlık destek sunulacak.


ENGELLİYE EMEKLİLİK HAKKI

  • Engelli vatandaşların emeklik süreçleri de hızlandırılacak. Düzenleme, sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayan ve çalışma gücü kayıp oranı yani engelliği yüzde 40 ila yüzde 59 olanları kapsayacak.



#meclis
#teklif
#sgk borcu
#ekonomi

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