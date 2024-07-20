2 otomobil alana motosikleti bedava veriyor

2 araç alana motosiklet ya da 1 araç alana yaz-kış lastikleri hediye gibi kampanyalarla düşük karlar elde ederek vatandaşların araç ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Otopiyasa Otomotiv sahibi, MÜSİAD Otomotiv Sektörü Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kebapçı, “ Şu an fiyatlar inmesine rağmen satışlar düştü. Piyasaya uyulmalı, fırsatçılık yapılmamalı. Geçen seneye nazaran Haziran ayında ikinci el otomotiv pazarı yüzde 25,3 daraldı. Ocak-Haziran döneminde tüm otomobil pazarı yüzde 17,7 düşüşle 3 milyon 224 bin adede inerken toplam kayıp 700 bin adede düştü. Firmalar indirim ve kampanya yapmalı. Biz şu an 2 araç alan kişilere motosiklet hediye ediyoruz” dedi.