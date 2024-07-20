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Ekonomi

2 otomobil alana motosikleti bedava veriyor

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk otomobil satıcılarını kampanya üstüne kampanya yapmaya teşvik etti.

Rabia Şenol
04:00 - 20/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:44 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Serkan Kebapçı
Serkan Kebapçı

2 araç alana motosiklet ya da 1 araç alana yaz-kış lastikleri hediye gibi kampanyalarla düşük karlar elde ederek vatandaşların araç ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Otopiyasa Otomotiv sahibi, MÜSİAD Otomotiv Sektörü Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Kebapçı, “ Şu an fiyatlar inmesine rağmen satışlar düştü. Piyasaya uyulmalı, fırsatçılık yapılmamalı. Geçen seneye nazaran Haziran ayında ikinci el otomotiv pazarı yüzde 25,3 daraldı. Ocak-Haziran döneminde tüm otomobil pazarı yüzde 17,7 düşüşle 3 milyon 224 bin adede inerken toplam kayıp 700 bin adede düştü. Firmalar indirim ve kampanya yapmalı. Biz şu an 2 araç alan kişilere motosiklet hediye ediyoruz” dedi.


#Ekonomi
#araç
#kampanya
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