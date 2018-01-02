Ekonomi20 dakikada altın teslimatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

20 dakikada altın teslimatı

Türkiye’de madeni para ve Cumhuriyet altını basmaya yetkili tek kurum olan Darphane, gelen altın siparişin teslimatını 20 dakikada yapıyor. Yıllık ortalama 30 milyon adet Cumhuriyet altını üretme kapasiteleri olduğunu belirten Darphane Müdürü Sadettin Parmaksız, kapasite sorunları bulunmadığını vurguladı. Parmaksız, merdiven altı altına karşı dikkatli olunması konusunda da uyardı.

Mesude DemirhanYeni Şafak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü; madeni para ve Cumhuriyet altını basmaya yetkili tek kurum olarak faaliyetlerini yürütüyo
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü; madeni para ve Cumhuriyet altını basmaya yetkili tek kurum olarak faaliyetlerini yürütüyo

Hazine Müsteşarlığı’na bağlı kuruluş olarak faaliyet gösteren Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü; madeni para ve Cumhuriyet altını basmaya yetkili tek kurum olarak faaliyetlerini yürütüyor. Resmi mühürlerin basımı, devlet nişan ve madalyaları ile madalyon üretimi yanında pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı araç tescil belgeleri gibi değerli kağıtları da basan kurumun, yurtdışı harç pulu ve vize pulu basımı gibi işleri de var.

Gündelik hayatımızda yanımızdan ayırmadığımız madeni para ile cüzdan ve ehliyet gibi değerli evrakların hazırlanma ve piyasaya sürme serüvenini Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız ile konuştuk. 2017 değerlendirmesi yapan Parmaksız, bu yıla dair planları paylaştı.

9 YILDA 6.5 MİLYAR PARA BASTI

2018 yılında üretim planları içerisinde 750 milyon adet madeni para üretimi olduğunu belirten Parmaksız, 9 yıl önce YTL’den TL’ye geçildiğinden bu yana 6.5 milyar adet madeni para basıp piyasaya sunduklarını belirtti. Hatıra paralara da değinen Parmaksız şunları söyledi: “Hatıra para üretiminin yasal bir dayanağı bulunmaktadır. Yasal düzenlemede hangi konuda hatıra para basılabileceği ve nasıl basılacağı bellidir. 2018 yılında planladığımız 12 çeşit hatıra para üretimimiz bulunmaktadır. Hatıra paralar limitli üretilir ve iki yıl gibi belli bir satış süresi vardır. Bu süre dolduğunda hatıra para satıştan kaldırılır.”

SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİM

Altın üretimini sipariş üzerine yaptıklarına dikkat çeken Parmaksız, şöyle devam etti: “Vatandaş gelip kendi külçe altınını bize verir, karşılığında talep ettiği Cumhuriyet altınını alır. Kamuoyunda bilinenin tersine Darphane kendiliğinden piyasaya Cumhuriyet altını sunmaz. Sipariş gelmediği sürece, piyasadaki fiyata ya da talebe bakarak kendiliğinden Cumhuriyet altını üretip piyasaya sürmez.”

20 DAKİKADA TESLİM

“Kapasite sorunumuz yok” vurgusu yapan Genel Müdür Parmaksız, yıllık ortalama 120 tonluk 30 milyon adedin üzerinde Cumhuriyet altını üretme kapasiteleri olduğunu vurguladı. Parmaksız, şu bilgileri veriyor: "2015 kasım ayından beri her gün sipariş alıyoruz. Kapasite sıkıntımız yok. Siparişin alınıp kişiye verilme süresi ortalama 20 dakikadır. Bu süre elbette gelen altını alıp işleyip geri verme süresi değil. Daima belli bir miktarda stokta Cumhuriyet altınını hazır bulunduruyoruz. Böylece piyasada kıtlık rantı oluşmuyor. Bizim şu anda piyasanın talebini yetiştiremememiz ya da üretim süreçlerinin herhangi bir alanında bir dar boğazımız söz konusu değil.”

KKTC’nin kimlik kartlarını da basıyor

Polikarbon kart üretme bölümünde yeni TC Kimlik kartlarını da üretebilme kapasitelerinin olduğunu belirten Parmaksız, şu bilgileri verdi: “Şu anda TC kimlik kartları ile aynı özellikleri taşıyan KKTC kimlik kartlarını üretiyoruz. Yakın bir tarihte bunları teslim etmiş olacağız. KKTC’nin ihtiyacı olan 120.000 adet kimlik kartlarının tamamını bir haftada üretebilme kapasitemiz mevcuttur.”

  • 40 bin mühür 50 bin madalya
  • Normal çalışma düzeninde, yıllık ortalama 40 bin adet resmi mühür, 100 bin adet hatıra para, 50 bin adet devlet madalya ve nişanı yapabilme kapasiteleri olduğunu söyleyen Sadettin Parmaksız, “Matbaa bölümünde ise, 3 buçuk milyon adet biyometrik pasaport defteri, 1 milyon adet aile cüzdanı, 10 milyon adet polikarbon tabanlı sürücü belgesi ve kimlik kartı, 50 milyon adet araç tescil belgesi, 200 milyon adet vize pulu ve yurtdışı çıkışı harç pulu basabilme kapasitemiz var. Bu kapasiteyi fazla çalışma ya da vardiyalı çalışma ile 2,5 katına kadar arttırma imkanımız bulunuyor” dedi.

Merdiven altına dikkat!

“İyi bir şey yapıyorsanız taklit edilir” diyen Parmaksız, şu uyarılarda bulundu: “Merdiven altı tercih ediliyorsa, vatandaşın dikkat etmesi lazım. Darphane dışında, yasa dışı üretilen malların her halükarda ayarında ya da ağırlığında hile vardır. Diğer taraftan bunun alıcıları kim diye sormak gerekir. Kimse almazsa yasa dışı üretim zaten yapılmaz. İlk olarak bilmedikleri tanımadıkları kuyumcudan alışveriş yapmayacaklar. İkincisi ise, piyasa fiyatlarının dışındaki rakamlara itibar etmeyecekler. Darphanede üretilen altınları diğer ürünlerden ayırmak çok kolay. Kuyumcuların bu yollara asla tenezzül etmemeleri, bu konuda çok hassas ve dikkatli olmaları lazım."

ÖNERİLEN VİDEOLAR
4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
Altın alırken dikkat
Ekonomi

Altın alırken dikkat

Dünya ekonomisi yeniden şekillenmeye başladığı ilk işlem gününde altın fiyatları da merak ediliyor. 2 Ocak 2018'de altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın almak isteyenler nelere dikkat etmeli? En çok kazandıran altın hangisi? İşte 2 Ocak 2018 altın fiyatları.
Ölüm kadranı: 130'da takılı kaldı
Gündem

Ölüm kadranı: 130'da takılı kaldı

Kocaeli ile Kandıra ilçesini birbirine bağlayan ve sık sık ölümlü kazaların yaşandığı yolda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya neden olan otomobilin hız göstergesinde ibrenin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü.
Tehlikeli tırmanış
Dünya

Tehlikeli tırmanış

İran’da ekonomik ve siyasi hoşnutsuzluklar, hemen bütün büyük şehirlerde protesto gösterilerinin patlamasına yol açarken, eylemlerin ABD tarafından açıkça desteklenmesi, “İran’ın Suriyeleştirilmesi”ne yönelik bir girişim olarak nitelendiriliyor. Pentagon, 2018 kaos planına İran’dan başlamış oldu. S. Arabistan, Katar, Bahreyn, Yemen, Filistin ve Libya’yı ABD hesapları doğrultusunda yeniden dizayn operasyonları devam ederken, İran şehirlerindeki gösteriler de hızla siyasal tepkiye dönüşüyor. İsyan provasının, 12 Aralık’ta Beyaz Saray’da yapılan ABD-İsrail gizli görüşmesinden sonra başlaması dikkat çekici.
Galatasaray Kulübü: Vagner Love listemizde yok
Spor

Galatasaray Kulübü: Vagner Love listemizde yok

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in tercüman aracılığıyla Vagner Love'a transfer teklifi yaptığı iddialarına resmi sitesinden yaptığı açıklamayla cevap verdi.
Everton’dan Cenk Tosun açıklaması: Elimizden geleni yaptık
Spor

Everton’dan Cenk Tosun açıklaması: Elimizden geleni yaptık

Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun'la ilgili olarak Premier Lig kulübünün menajeri Sam Allardyce açıklama yaptı. İngiliz teknik adam, oyuncu için her şeyi yaptıklarını ve artık beklemeye geçtiklerini söyledi.

KAPAT

YUKARI