20 yılda turist sayısı 3.4 kat arttı

Başkent’te 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Travel Expo Ankara ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Küresel salgına rağmen turizmde salgın öncesinin üzerine çıkan bir performans sergiledik. Ülkemize gelen yabancı turist sayısı son 20 yılda 3,4 kat artmış durumda. 2022 yılında 51,4 milyon kişiye ulaştık. Yani 50 milyon sınırını aştık" şeklinde konuştu.

HAREKETE GEÇMELİYİZ

Turizmde yeni bir döneme girildiğini söyleyen Yılmaz, geleceğe ilişkin iddialı hedeflerinden bahsetti. Yılmaz, “2028'de 70 milyon turisti aşan bir turizm sektörü diyoruz. 2030'lara doğru giderken 100 milyar dolar turizm hedefimiz var. Çok önemli, iddialı bir hedef ama bu yıl 55 milyar dolarları bulduysak, katma değeri de giderek artan bir turizm sektörü oluşturuyorsak neden olmasın. Bu çerçevede Türkiye'nin bütün potansiyelini harekete geçirmek durumundayız" ifadesini kullandı.

PASTADAN BÜYÜK PAY ALMALIYIZ

Seyahat sektöründe 2033 beklentilerinin dünya çapında 15,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını söyleyen Yılmaz, “Turizmin 2033'e kadar dünya çapında 430 milyon kişiye daha istihdam sağlayacağının tahmin ediliyor. Bu pastadan Türkiye'nin daha fazla pay almasını amaçlıyoruz” dedi.

YENİ KAPILAR AÇACAK

Yılmaz, turizmin farklı kültürleri tanımaya, yeni yerler görmeye ve diğer yaşam tarzlarıyla tanışmaya olanak tanıyan bir alan olduğunu belirtirken, turizmin kendi içinde sağladığı ekonomik değere ilave yeni ilişkilerin gelişmesine ve çeşitli alanlarda işbirliklerine kapı açtığını dile getirdi.

KATMA DEĞERLİ TURİZM ARTTI

Turizmde iyiye gidişin katma değer artışı açısından da kendini gösterdiğini belirten Yılmaz, "2017 sonunda kişi başı gecelik getiri turizmde sadece 65 dolardı, 2023 yılında ise 100 dolara ulaşmış durumda. Gecelik kişi başı gelir dolar bazında yüzde 55 artmış. Bunun anlamı şu, Türkiye artık çok daha katma değeri yüksek bir turizm sektörüne sahip. İnşallah daha da yukarıdaki rakamları görürüz” şeklinde konuştu.







