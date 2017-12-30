2018'de yatırımlar ilk kez 1 trilyonu aşacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'lere ulaşmasının yeni yatırımları gerekli kıldığını belirterek, "Gelecek yıl kamu olarak 141 milyar liralık bir yatırım söz konusu. Özel kesimin ise 1 trilyon liraya yakın bir yatırım yapacağını tahmin ediyoruz ki 2018 yılında ilk kez kamu ve özel sektörün toplam yatırımları 1 trilyon lirayı geçecek." dedi.

Elvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de yatırım harcamalarının artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

1 TRİLYON LİRAYI GEÇECEK

Küresel ekonomide canlanma görüldüğüne dikkati çeken Elvan, "İhracatımızdaki artış devam ediyor. O nedenle 2018 yılında yatırımlarda canlanma olacağını düşünüyoruz. Özellikle kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'lere çıkması yeni yatırımların gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu açıdan da yatırımlar çok daha iyi noktaya gelecek. Gelecek yıl kamu olarak 141 milyar liralık bir yatırım söz konusu. Özel kesimin ise 1 trilyon liraya yakın bir yatırım yapacağını tahmin ediyoruz ki 2018 yılında ilk kez kamu ve özel yatırımları 1 trilyon lirayı geçecek." diye konuştu.

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OYNAT 02:46 2018'de hayatımız değişecek Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...

4 KAT ARTTI

Özel kesimin son 15 yılda çok güçlendiğini kaydeden Elvan, özel sektör yatırımlarının 2002 yılına göre 4 kat arttığının altını çizdi.

Elvan, toplam yatırımlar içinde özel sektörün payının yüzde 86, kamu yatırımlarının ise yüzde 14 olduğunu belirterek, "Biz (kamu) özellikle özel kesimin yatırımlarının hızlandırılmasının önünü açacak alanlara yoğunlaşıyoruz. Bunlar; ulaşım, sağlık, baraj, gölet, sulama yatırımları olabilir. Biz özel sektörün tarıma, sanayiye daha fazla yoğunlaşmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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