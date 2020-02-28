Ekonomi Büyüme rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019 yılı 4. çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

TÜİK 2019 yılı 4. çeyrek büyüme verisini açıkladı. Türkiye ekonomisi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 büyürken, 2019'un tamamında ise yüzde 0,9'luk bir büyüme gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisi 2019 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyümüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün 2019 yılı 4. çeyrek GSYH verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü, ekonomi 2019'un tamamında ise yüzde 0,9 büyüdü.

Ekonomistlerin 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi.

Ekonomistlerin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerine bakıldığında en düşük yüzde 2,5 ve en yüksek yüzde 5,2 olduğu görüldü. Türkiye ekonomisi 2019 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyümüştü.

GSYH 2019 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 189 milyar 855 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,0 artarak 1 trilyon 189 milyar 855 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 205 milyar 692 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılında %0,7 arttı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %0,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %57,4 oldu.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılı dördüncü çeyreğinde %6,8 arttı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %6,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %2,7 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %0,6 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı 2019 yılında %6,4 arttı, ithalatı ise %3,6 azaldı

2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %6,4 arttı, ithalatı ise %3,6 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,4 ithalatı ise %29,3 arttı.

İşgücü ödemeleri 2019 yılında %19,9 arttı

İşgücü ödemeleri 2019 yılında %19,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir %11,5 arttı. İşgücü ödemeleri, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19,5, net işletme artığı/karma gelir %16,7 arttı.

2019 yılında işgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %35,1 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %33,8 iken bu oran 2019 yılında %35,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %48,7'den %47,0'ye düştü.

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