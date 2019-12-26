Ekonomi 2020 AGİ kaç lira oldu? AGİ zamları belli oldu
İŞ DÜNYASI

2020 AGİ kaç lira oldu? AGİ zamları belli oldu

2020 AGİ kaç lira oldu? AGİ zamları belli oldu

2020 yılı asgari ücreti açıklandı. Yüzde 15 zam yapılan asgari ücret 2 bin 324 lira oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücretin 2 bin 479 lira 21 kuruş olduğunu duyurdu. Bunun yanında çalışanlar, asgari ücretle birlikte maaşlara ne kadar Asgari Geçim indirimi yansıyacağını merak ediyor. İşte 2020 AGİ zamları...

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2020 yılı için asgari ücret net 15,03 artışla 2 bin 324 TL olarak açıklandı.

  • Bekar çalışan: 220,68 TL olacak.
  • Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82
  • Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92
  • Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03
  • Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17
  • Evli ve eşi çalışan: 220,68
  • Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79
  • Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89
  • Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,26
  • Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09
  • Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17

Milyonların beklediği rakam açıklandı: 2020'de asgari ücret net 2 bin 324,70 TL
EKONOMİ
Milyonların beklediği rakam açıklandı: 2020'de asgari ücret net 2 bin 324,70 TL
Asgari ücret açıklandı

Asgari ücret açıklandı

Milyonların beklediği rakam 2020'de net 2 bin 324,70 TL oldu.
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