2020 AGİ kaç lira oldu? AGİ zamları belli oldu

2020 yılı için asgari ücret net 15,03 artışla 2 bin 324 TL olarak açıklandı.
- Bekar çalışan: 220,68 TL olacak.
- Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82
- Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92
- Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03
- Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17
- Evli ve eşi çalışan: 220,68
- Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79
- Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89
- Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,26
- Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09
- Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17