2020 AGİ kaç lira oldu? AGİ zamları belli oldu 2020 AGİ kaç lira oldu? AGİ zamları belli oldu 2020 yılı asgari ücreti açıklandı. Yüzde 15 zam yapılan asgari ücret 2 bin 324 lira oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücretin 2 bin 479 lira 21 kuruş olduğunu duyurdu. Bunun yanında çalışanlar, asgari ücretle birlikte maaşlara ne kadar Asgari Geçim indirimi yansıyacağını merak ediyor. İşte 2020 AGİ zamları...

Haber Merkezi 26 Aralık 2019, 17:41 Son Güncelleme: 26 Aralık 2019, 17:49 Diğer