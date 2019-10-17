Ekonomi 2020 yeni rekorlar yılı olur
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020 yeni rekorlar yılı olur

2020 rezervasyonlarını almaya başlayan turizm temsilcileri, 2020 için rekor bekliyor. Sektör 2019’u 50 milyonu aşan bir turist sayısı ile kapatmayı beklerken, gelecek yılki sayı şimdiden 75 milyon olarak belirlenmiş durumda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gelecek yıl için rezervasyon almaya başlayan turizm sektörü temsilcileri, Türkiye’nin 2020 yılında yeni bir rekora imza atmasını bekliyor. Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ekim ayına güzel bir başlangıç yaptı. Antalya’nın, bu yılın sonunda 16 milyon turist hedefine ulaşması öngörülüyor. 2020 yılı için satışlara başlayan turizm sektörü, gelecek yıldan da son derece umutlu. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, 2020 yılı için de satışların başladığını söyledi. Ayık, “Türkiye bundan sonra her yıl yeni bir rekora imza atacak. 2020 de muhtemelen bizim için yeni bir rekor yılı olacak” diye konuştu.

HEDEF 75 MİLYON TURİSTE ULAŞMAK

Steve Heapy

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da, “Yılı 50 milyonu aşan bir turistle kapatacağız. 5 yıllık planlamamız 75 milyon turist sayısına ulaşmak. Bu da son derece gerçekçi bir rakam. Türkiye bunu yapabilecek güçte” dedi. Jet2holidays’in Üst Yöneticisi Steve Heapy, Türkiye’ye haftada 169 uçuş ve 8 milyon sterlinlik ek bütçe ayırdıklarını söyledi.

Türkiye pazarına 160 milyon sterlin yatırım yapacak

  • İngiliz tur operatörü Jet2holidays’in Üst Yöneticisi Steve Heapy, uçuşlarını artırarak 100 uçakla göklerde olacaklarını belirterek, “Türkiye pazarına 160 milyon sterlin yatırım yapıyoruz. Thomas Cook’tan dolayı ortaya çıkan durumu düzeltebilmek için çok sıkı çalışıyoruz” dedi. Heapy, kararlı şekilde yollarına devam edeceklerini bildirdi.

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