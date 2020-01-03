2020'de ekonomiye yön verecek 20 hikaye

2019 yılı dünyada ve ülkemizde çetin geçti. Küresel ekonomide durumun özeti aslında, durgunluk ve türbülansın bir arada yaşanması denebilir. Ekonomi cephesinde Türkiye, dengelenme sürecini tamamladı, 2020’ye umutlu başlıyor. Z Raporu iz bırakan olaylardan yola çıkarak gelecek yıl ve yıllara damgasını vuracak eğilimleri, 2020 yılının ilk sayısında ele alıyor.

DURGUNLUK VE TÜRBÜLANS BİR ARADA

Dünyanın bir çeşit ara dönemde veya belki de bir yol ayırımında olduğu aşikar. 2020’den sonra dünyanın nereye gidilebileceği konusunda büyük iddialarda bulunmak zor olsa da, etrafımıza baktığımızda bu konuda bize ipucu sağlayan epey gelişme ve eğilim mevcut. Her şeyden önce küreselleşmenin yaşadığı tarihsel kriz devam ediyor. Dünyayı durgunluk ve türbülans ihtimallerini bir arada barındıran renkli ve riskli bir yıl bekliyor. Z Raporu okurları, yeni yılın ilk sayısında, 2020’ye ilişkin vizyoner öngörüler içeren kapsamlı bir dosyayla buluşma ayrıcalığı yaşayacak.

YENİ YILDA JEOPOLİTİĞİN SICAK NOKTALARI

Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 30 yıl sonra küreselleşmenin, liberal değerlerin ve serbest pazar idealinin zayıfladığı, bir kez daha jeopolitik rekabetin, ulus devletin ve korumacı ekonomi politikalarının güçlendiği bir yılı geride bırakıyoruz.

ABD önderliğindeki tek kutuplu sistem her yerinden su sızdırırken, Rusya ve Çin gibi oyuncular sistemi kendi çıkarlarına göre yönlendirmek için çaba sarf ediyorlar. Avrupa Birliği 1990’lı yıllardaki ışıltılı görüntüsünden çok uzakta, etkisini her geçen gün yitiren bir güç. Dünyanın diğer pek çok noktasında da belirsizlikler ve ciddi ihtimaller gündemde. Z Raporu, 2020’de dünya siyasetine damga vuracak jeopolitik sıcak noktaları tek tek inceledi ve sayfalarına taşıdı.

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SADECE OTOMOBİL DEĞİL BİR EKOSİSTEM

Türkiye nihayet markası, patenti ve tasarımı kendisine ait bir otomobil markası oluşturmayı başardı. Türkiye’nin otomobilini “Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze’de Bilişim Vadisinde tanıttı. Z Raporu, Türkiye’nin otomobil projesinin ne anlama geldiğini, tarihsel geçmişi de analiz ederek, detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

Z Raporu’nun keskin kalemleri

Zorlu bir yıl daha geride kaldı. 2020’de ekonomide pozitif etkilerin yaşanacağına dair emareler kendini göstermeye başladı. Z Raporu’nun güçlü kalemleri her yılbaşında olduğu gibi Ocak 2020 sayısında da dış politika, küresel ekonomi, siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendiren yazılar kaleme aldılar. Yönetim felsefesinde iz bırakan isimlerin Dr. Mustafa Özel, 2019’dan 2020’ye uzanan piyasa gelişmelerinin Cüneyt Paksoy tarafından yorumlandığı Z Raporu’nda Prof. Dr. Ömer Bolat, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi’nin yeni yıla ilişkin değerlendirmelerini okuyabilirsiniz.