2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları

Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV değişimi ile birlikte artık motor hacmi 1.6 litreyi geçen modellerde belli bir fiyatın üstündeki araçlarda ÖTV yüzde 80 oranında belirlenecek. Bunun yanı sıra belirlenen 130 bin TL’nin altındaki modellerde ise ÖTV’nin yüzde 50'den yüzde 45'e düşürülmesi ile bu araçlarda da indirime gidildi.

2020 yılının en çok satılan araçlarından olan Egea ve Clio bu indirimden yararlanırken bu araçların fiyatlarına ÖTV indirimi yansıtılacak.

Fiat Egea

Fiat Egea'nın 2020 fiyatı ne kadar olacak?

2020 yılının en çok satılan sıfır araçların başında gelen Egea ÖTV indiriminden pozitif yararlanacak. Fıat Egea’nın Urban Plus 1.4 Fire 95 HP modelinin fiyatı 125 bin 900 TL olarak açıklanmıştı.

Fiat Egea

Egea’nın 130 bin TL’nin altında olmasından ötürü ÖTV’de gerçekleşecek düşüşle fiyatı yaklaşık olarak 5 bin TL daha ucuzlayıp 121 bin TL’den satın alınabilecek.

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Renault Clio



Renault Clio'nun 2020 fiyatı ne kadar olacak?

2020’nin en çok satılan araçlarından biri olan Clio da düşüşten yararlanan modellerden biri oldu. ÖTV’nin yüzde 50’den yüzde 45’e düşürülmesiyle birlikte aracın güncellenen fiyatında 6 bin TL civarında bir indirim gerçekleşti.

Clio'nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg modelinin daha önce açıklanan vergisz satış rakamı 84 bin 600 TL’ye tekabül ettiği için aracın fiyatının güncelleme ile birlikte vergiler dahil 149 bin 800 TL bandından 144 bin TL bandına düştü.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat'ın 2020 fiyatı ne kadar olacak?

İthal araçlarda ise ÖTV’de yapılan değişiklik ile fiyatlar değişti. Almanya’dan ithal edilen Volkswagen Passat da ülkemizde en çok satan modellerden biri.

Volkswagen Passat

Bu aracın 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression modeli Ağustos ayında 319 bin TL seviyesinde satılırken ÖTV’de yapılan değişiklik ile artık yüzde 80 oranında vergiye tabi olacak. Aracın yeni fiyatlandırması ise 360 bin TL civarında olacak.

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Toyota Corolla'nın 2020 fiyatı ne kadar olacak?

Bir başka çok satan araç olan Toyota Corolla’da ise ÖTV değişimiyle birlikte fiyatlar değişti. Corolla'nın Hybrid Passion X-Pack e-CVT modeli için Ağustos ayında belirlenen bayi satış fiyatı 275 bin TL bandındaydı.

Toyota Corolla

Aracın vergisiz fiyatının 130 bin TL’nin üstünde olmasından ötürü ÖTV yüzde 80 olarak belirlenecek. Aracın fiyatındaki tahmini dğeişim ise 20 bin TL civarı olup 310 bin TL gibi satışa çıkması bekleniyor.

Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS

Ford Focus'un 2020 fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye’nin en çok satılan modellerinden biri olan Ford Focus’un Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 ise ÖTV indiriminden yararlanacak modellerden biri.

Ford Focus Trend X 4 Kapı

Aracın Ağustos satış fiyatı 175 bin TL’ye tekabül ederken vergisiz bedeli 98 bin TL civarında olduğu için ÖTV yüzde 45’e düşecek. Aracın güncellemelerden sonra fiyatının ise 5 bin TL indiirmle 170 bin TL olması bekleniyor.