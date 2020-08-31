Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi 2020nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
OTOMOTİV

2020'nin en çok satan araçlarında ÖTV ile güncellenen fiyatlar ne oldu?

2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları

Otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi’nde yapılan değişiklik ile otomobillerin de fiyatı değişti. Bu değişiklik daha alt segment otomobillerde indirim olarak yansırken özellikle ithal otomobillerde ise fiyatlar arttı. 2020 yılının en çok satan araçlarındaki fiyat değişimi ise şu şekilde görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV değişimi ile birlikte artık motor hacmi 1.6 litreyi geçen modellerde belli bir fiyatın üstündeki araçlarda ÖTV yüzde 80 oranında belirlenecek. Bunun yanı sıra belirlenen 130 bin TL’nin altındaki modellerde ise ÖTV’nin yüzde 50'den yüzde 45'e düşürülmesi ile bu araçlarda da indirime gidildi.

  • 2020 yılının en çok satılan araçlarından olan Egea ve Clio bu indirimden yararlanırken bu araçların fiyatlarına ÖTV indirimi yansıtılacak.

Fiat Egea

Fiat Egea'nın 2020 fiyatı ne kadar olacak?

2020 yılının en çok satılan sıfır araçların başında gelen Egea ÖTV indiriminden pozitif yararlanacak. Fıat Egea’nın Urban Plus 1.4 Fire 95 HP modelinin fiyatı 125 bin 900 TL olarak açıklanmıştı.

Fiat Egea
  • Egea’nın 130 bin TL’nin altında olmasından ötürü ÖTV’de gerçekleşecek düşüşle fiyatı yaklaşık olarak 5 bin TL daha ucuzlayıp 121 bin TL’den satın alınabilecek.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Fiyatlar daha da artacak elinizi çabuk tutun
EKONOMİ
İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Fiyatlar daha da artacak elinizi çabuk tutun

Renault Clio

Renault Clio'nun 2020 fiyatı ne kadar olacak?

2020’nin en çok satılan araçlarından biri olan Clio da düşüşten yararlanan modellerden biri oldu. ÖTV’nin yüzde 50’den yüzde 45’e düşürülmesiyle birlikte aracın güncellenen fiyatında 6 bin TL civarında bir indirim gerçekleşti.

  • Clio'nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg modelinin daha önce açıklanan vergisz satış rakamı 84 bin 600 TL’ye tekabül ettiği için aracın fiyatının güncelleme ile birlikte vergiler dahil 149 bin 800 TL bandından 144 bin TL bandına düştü.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat'ın 2020 fiyatı ne kadar olacak?

İthal araçlarda ise ÖTV’de yapılan değişiklik ile fiyatlar değişti. Almanya’dan ithal edilen Volkswagen Passat da ülkemizde en çok satan modellerden biri.

Volkswagen Passat

Bu aracın 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression modeli Ağustos ayında 319 bin TL seviyesinde satılırken ÖTV’de yapılan değişiklik ile artık yüzde 80 oranında vergiye tabi olacak. Aracın yeni fiyatlandırması ise 360 bin TL civarında olacak.

İkinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatıyla yarışıyor
EKONOMİ
İkinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatıyla yarışıyor

Toyota Corolla'nın 2020 fiyatı ne kadar olacak?

Bir başka çok satan araç olan Toyota Corolla’da ise ÖTV değişimiyle birlikte fiyatlar değişti. Corolla'nın Hybrid Passion X-Pack e-CVT modeli için Ağustos ayında belirlenen bayi satış fiyatı 275 bin TL bandındaydı.

Toyota Corolla

Aracın vergisiz fiyatının 130 bin TL’nin üstünde olmasından ötürü ÖTV yüzde 80 olarak belirlenecek. Aracın fiyatındaki tahmini dğeişim ise 20 bin TL civarı olup 310 bin TL gibi satışa çıkması bekleniyor.

Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS

Ford Focus'un 2020 fiyatı ne kadar olacak?

  • Türkiye’nin en çok satılan modellerinden biri olan Ford Focus’un Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 ise ÖTV indiriminden yararlanacak modellerden biri.

Ford Focus Trend X 4 Kapı

Aracın Ağustos satış fiyatı 175 bin TL’ye tekabül ederken vergisiz bedeli 98 bin TL civarında olduğu için ÖTV yüzde 45’e düşecek. Aracın güncellemelerden sonra fiyatının ise 5 bin TL indiirmle 170 bin TL olması bekleniyor.

Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler
OYNAT 00:00
Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler
Bursa'da sıfır otomobil almak isteyen vatandaş bayiler önünde kuyruk oluşturdu. Son günlerde ikinci el araç fiyatlarının büyük artış göstermesi ve otomobil fabrikalarının sıfır araçlarda kampanya yapması üzerine vatandaşlar sıfır otomobil bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.


Abone Ol Google News
İdari izinli sayılacaklar

İdari izinli sayılacaklar

Ankara Valiliğinden 'kamuda esnek mesai' kararı.
Eldivensiz kalabiliriz

Eldivensiz kalabiliriz

Talep arttı, sıkıntı yaşandı: Dikkat çeken uyarı yapıldı.
G20 ülkeleri arasında Çin dışında daralma yaşamayan yok: Türkiye kaçıncı sırada?

Türk futbolunda <br>bir ilk

Türk futbolunda
bir ilk

Süper Lig ekibinin yarısı İsviçrelilere satılıyor.
100 bin<br>bina taşınacak

100 bin
bina taşınacak

18 ilde 80'i aşkın ilçe risk altında..
Yeni bir<br>dönem olacak

Yeni bir
dönem olacak

​Adalet Bakanı Gül'den yeni adli yıl açılışında önemli açıklama.

Mısır halkına<br>teşekkürler

Mısır halkına
teşekkürler

​Areda Survey'in Mısır halkına yönelik anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

​TSK kritik hedefleri TRLG-230 ile vuracak.
Muhtemel üç rakip

Muhtemel üç rakip

​Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi bugün belli oluyor.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Yoğun bakımda

Yoğun bakımda

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalanmıştı.

​Trabzonspor aradığı 10 numarayı Brezilya'da buldu.
Kaza kurşunu

Kaza kurşunu

​Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.