2023 yılının en güçlü orduları sıralamasında Türkiye 11. sıraya yükseldi

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Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaştı. Global Firepower'ın ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 145 ülke yer aldı.
Geçen yıl 13. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 2 sıra yükselerek 11. sıraya geldi. İlk üçte ise ABD, Rusya ve Çin bulunuyor.
Rusya ile savaşta olan Ukrayna geçen yıl 22. sıradayken, bu yıl 15. sırada yer aldı. Yunanistan ise geçen yıl 27. sırada bulunurken bu yıl 3 basamak gerileyerek 30. sıraya düştü.