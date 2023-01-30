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Ekonomi

2023 yılının en güçlü orduları sıralamasında Türkiye 11. sıraya yükseldi

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower, 2023 yılında askeri gücü en yüksek olan ülkeleri derledi. 2022 yılına göre Türkiye iki sıra yükselerek 11. sıraya yerleşti.

09:58 . 30/01/2023 Pazartesi
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Arşiv

Arşiv

Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaştı. Global Firepower'ın ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 145 ülke yer aldı.

Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı.

Türkiye listede 2 sıra yükseldi

Geçen yıl 13. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 2 sıra yükselerek 11. sıraya geldi. İlk üçte ise ABD, Rusya ve Çin bulunuyor.

Yunanistan 3 sıra geriledi

Rusya ile savaşta olan Ukrayna geçen yıl 22. sıradayken, bu yıl 15. sırada yer aldı. Yunanistan ise geçen yıl 27. sırada bulunurken bu yıl 3 basamak gerileyerek 30. sıraya düştü.





#ABD
#tükiye
#yunanistan
18 dakika önce
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2023 yılının en güçlü orduları sıralamasında Türkiye 11. sıraya yükseldi
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