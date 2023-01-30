2023 yılının en güçlü orduları sıralamasında Türkiye 11. sıraya yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti Türkiye ile savunma sanayisi alanında potansiyel ortaklık ve iş birliğine açık olduklarını söyledi. Donanım ve kabiliyet bakımından Afrika'nın ikinci en büyük askeri gücü kabul edilen Güney Afrika ordusu, Sahra Altı bölgesinde "en güçlü ordu" olarak kabul ediliyor.