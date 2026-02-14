2025'in cari açığı 25 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2025 yılının tamamında cari açık yaklaşık 25,2 milyar dolar oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde de 69,7 milyar dolarlık açık hesaplandı. Aynı dönemde hizmetler dengesinde 63,5 milyar dolar fazla meydana geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yılki cari açığın son üç senedir makul düzeylerde "stabil" görünümünü devam ettirdiğine dikkat çekti.

RİSK PRİMİ 7 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Bolat, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti: "Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerle birlikte CDS, son 7 yılın en düşük seviyelerinde seyretmekte olup risk primindeki bu güçlü iyileşme, finansal istikrarı pekiştirmekte ve dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır. Küresel ekonomideki zayıf talep koşullarına, ticaret gerilimlerine ve bölgesel risklere rağmen Türkiye ekonomisi, dış finansman ihtiyacını azaltan, makroekonomik istikrarı güçlendiren bir görünüm ortaya koymaktadır. Hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmekte, rekor tazelemeye devam etmektedir."

OVP HEDEFİ İLE UYUMLU

Bakan Bolat, seyahat gelirlerinin geçen yıl 60 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 42,4 milyar dolar olduğunu bildirdi. Cari açığın tarihsel ortalamaların altında ve OVP ile uyumlu seyrettiğini vurgulayan Bolat, "Cari işlemler hesabındaki dengelenme, uygulanan kararlı politikaların bir sonucu olarak makroekonomik istikrarı güçlendirmekte aynı zamanda fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle uyumlu şekilde yapısal reformların hayata geçirilmesi için de elverişli bir zemin oluşturmaktadır" ifadelerine yer verdi.







