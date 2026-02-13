Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor: BDDK uyardı, son 2 gün! Pazartesi sabahı limit şoku yaşamayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik aldığı kritik kararda geri sayım başladı. Önümüzdeki Pazartesi günü devreye girecek yeni düzenleme ile kart limitleri "toplam limit" esas alınarak yeniden hesaplanacak. İşte limiti düşecek kartlar, muaflık sınırları ve hesaplama yönteminin tüm detayları...

Kredi kartı kullanımlarını ve limitlerini yeniden disipline etmeyi amaçlayan BDDK kararı için tanınan süre 15 Şubat'ta doluyor. Pazartesi günü itibarıyla bankalar, müşterilerinin limitlerini yeni kriterlere göre güncelleyecek. Eğitim ve sağlık harcamalarının kapsam dışı tutulacağı bu yeni dönemde, özellikle yüksek limitli kart sahiplerini yakından ilgilendiren önemli değişiklikler var.

400 bin TL sınırı ve "toplam limit" detayı

Yeni düzenlemenin en kritik noktası, limit hesaplamasında tek bir bankanın değil, kişinin sahip olduğu tüm kredi kartlarının toplam limitinin esas alınacak olması.

Toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın altında olan müşteriler için herhangi bir limit düşürme işlemi uygulanmayacak. Ancak buradaki 400 bin TL sınırı, tüm bankalardaki kartların toplamı için geçerli. Örneğin; iki farklı bankadan toplamda 600 bin TL limiti olan bir vatandaş, tek tek bakıldığında limitleri düşük olsa bile toplamda sınırı aştığı için 400 bin TL'lik istisnadan yararlanamayacak.

Limiti aşanlarda kesinti nasıl yapılacak? (Örnek Hesaplama)

400 bin liranın üzerinde toplam limiti olan kartlarda, kullanılmayan limitler üzerinden bir sadeleştirmeye gidilecek. Haberde yer alan örnek hesaplama şu şekilde işleyecek:

Örnek senaryo: Bir vatandaşın 600 bin lira limitli bir kredi kartı olduğunu ve yıl içinde bunun 400 bin lirasını harcadığını varsayalım. Geriye kullanılmayan 200 bin liralık bir limit kalıyor.

Yeni düzenlemeye göre; bu kullanılmayan 200 bin liranın yüzde 50'si silinecek. Yani kartın yeni limiti, (Mevcut harcama + Kalanın yarısı) formülüyle 500 bin liraya çekilecek.

750 bin TL üzeri kartlar için farklı uygulama

Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olan kullanıcılar için ise daha farklı bir hesaplama devrede olacak. Bu gruptaki kart sahiplerinin limitleri, hesap kesim tarihleri dikkate alınarak; kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80’i oranında azaltılacak.

Limit artış için gelir belgesi şartı

Limitleri düşürülen veya 400 bin TL sınırında olan vatandaşlar, 15 Şubat sonrasında limit artışı talep ederlerse şu prosedürlerle karşılaşacak:

400 Bin TL'ye kadar: Limiti düşen bir müşteri, toplam limitini tekrar 400 bin liraya çıkarmak isterse gelir beyanı sunmadan başvuru yapabilecek.

400 Bin TL üzeri: Bu tutarın üzerindeki tüm artış taleplerinde resmi gelir belgesi ibrazı zorunlu olacak ve bankalar diğer bankalardaki limitleri de kontrol etmek zorunda kalacak.

Bankalara 3 ay süre

Sistemin sağlıklı işlemesi ve mağduriyet yaşanmaması için BDDK bankalara 3 aylık bir geçiş süreci tanıdı.

Bu süre zarfında bankalar:

Müşterilerle temasa geçecek.

Dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi için gerekli sistemsel altyapıyı kuracak.

Operasyonel süreçlerini eksiksiz hale getirecek.

2026 yılında yeni kredi kartı başvurularında ise daha net kurallar uygulanacak. İlk yıl verilecek kredi kartı limiti, müşterinin net aylık gelirinin en fazla iki katı olacak. İkinci yılda ise bu sınır en fazla gelirin dört katına kadar çıkabilecek. Bankalar limit belirlerken müşterinin net geliri, kredi notu, mevcut borç durumu ve geçmiş ödeme performansını dikkate almaya devam edecek. BDDK, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesini istedi.



