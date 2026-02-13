Altın liginde dengeler değişti! World Gold Council tarafından yayımlanan güncel verilere göre, küresel ölçekte merkez bankalarının altın biriktirme yarışında dengeler yeniden şekillendi. 2026 itibarıyla açıklanan sıralamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerini istikrarlı şekilde artıran ülkeler arasında yer alırken en çok altını olan ülkeler de belli oldu. İşte en çok altına sahip olan ülkeler listesi ve Türkiye'nin konumu...
Altın fiyatları küresel ölçekte rekor seviyeleri test ederken, ülkelerin kasasındaki altın miktarı da yeniden mercek altına alındı. Açıklanan güncel verilere göre dünyanın en çok altına sahip ülkeleri sıralaması netleşti. Son yıllarda rezerv politikasını sessiz ama kararlı şekilde güçlendiren Türkiye’nin listedeki yeri ise dikkat çekti. Peki Türkiye, altın liginde kaçıncı sıraya yükseldi?
1- ABD
Toplam Altın Miktarı: 8 bin 133,5 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 78,5
2- Almanya
Toplam Altın Miktarı: 3 bin 350,3 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 77,6
3- IMF
Toplam Altın Miktarı: 2 bin 814 ton
4- İtalya
Toplam Altın Miktarı: 2 bin 451,8 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 74,4
5- Fransa
Toplam Altın Miktarı: 2 bin 437
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 75,1
6- Rusya
Toplam Altın Miktarı: 2 bin 329,6 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 36,2
7- Çin
Toplam Altın Miktarı: 2 bin 296,4 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 6,7
8- İsviçre
Toplam Altın Miktarı: 1039,9 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 11,2
9- Hindistan
Toplam Altın Miktarı: 879,6 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 13,2
10- Japonya
Toplam Altın Miktarı: 846 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 6,9
11- Türkiye
Toplam Altın Miktarı: 2026 itibarıyla Türkiye’nin resmi altın rezervi (yani merkez bankasının elinde tuttuğu fiziki altın miktarı) yaklaşık 613–641 ton civarında seyrediyor
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 48,8
12- Hollanda
Toplam Altın Miktarı: 612,5
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 68,6
13- Polonya
Toplam Altın Miktarı: 515,5 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 22,3
14- Avrupa Merkez Bankası
Toplam Altın Miktarı: 506,5 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 46
15- Tayvan
Toplam Altın Miktarı: 423,9 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 7,2
16- Portekiz
Toplam Altın Miktarı: 382,7 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 84,4
17- Özbekistan
Toplam Altın Miktarı: 355,5 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 76,4
18- Suudi Arabistan
Toplam Altın Miktarı: 323,1 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 7
19- İngiltere
Toplam Altın Miktarı: 310,3 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 16,9
20- Kazakistan
Toplam Altın Miktarı: 298,8 ton
Toplam rezervlerdeki payı yüzde 60