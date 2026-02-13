Altın liginde dengeler değişti! World Gold Council tarafından yayımlanan güncel verilere göre, küresel ölçekte merkez bankalarının altın biriktirme yarışında dengeler yeniden şekillendi. 2026 itibarıyla açıklanan sıralamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerini istikrarlı şekilde artıran ülkeler arasında yer alırken en çok altını olan ülkeler de belli oldu. İşte en çok altına sahip olan ülkeler listesi ve Türkiye'nin konumu...

1 /21 Altın fiyatları küresel ölçekte rekor seviyeleri test ederken, ülkelerin kasasındaki altın miktarı da yeniden mercek altına alındı. Açıklanan güncel verilere göre dünyanın en çok altına sahip ülkeleri sıralaması netleşti. Son yıllarda rezerv politikasını sessiz ama kararlı şekilde güçlendiren Türkiye’nin listedeki yeri ise dikkat çekti. Peki Türkiye, altın liginde kaçıncı sıraya yükseldi?

2 /21 1- ABD

Toplam Altın Miktarı: 8 bin 133,5 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 78,5

3 /21 2- Almanya

Toplam Altın Miktarı: 3 bin 350,3 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 77,6



4 /21 3- IMF

Toplam Altın Miktarı: 2 bin 814 ton





5 /21 4- İtalya

Toplam Altın Miktarı: 2 bin 451,8 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 74,4

6 /21 5- Fransa

Toplam Altın Miktarı: 2 bin 437 Toplam rezervlerdeki payı yüzde 75,1

7 /21 6- Rusya

Toplam Altın Miktarı: 2 bin 329,6 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 36,2

8 /21 7- Çin

Toplam Altın Miktarı: 2 bin 296,4 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 6,7



9 /21 8- İsviçre

Toplam Altın Miktarı: 1039,9 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 11,2

10 /21 9- Hindistan

Toplam Altın Miktarı: 879,6 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 13,2

11 /21 10- Japonya

Toplam Altın Miktarı: 846 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 6,9



12 /21 11- Türkiye

Toplam Altın Miktarı: 2026 itibarıyla Türkiye’nin resmi altın rezervi (yani merkez bankasının elinde tuttuğu fiziki altın miktarı) yaklaşık 613–641 ton civarında seyrediyor Toplam rezervlerdeki payı yüzde 48,8





13 /21 12- Hollanda

Toplam Altın Miktarı: 612,5 Toplam rezervlerdeki payı yüzde 68,6



14 /21 13- Polonya

Toplam Altın Miktarı: 515,5 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 22,3



15 /21 14- Avrupa Merkez Bankası

Toplam Altın Miktarı: 506,5 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 46



16 /21 15- Tayvan

Toplam Altın Miktarı: 423,9 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 7,2





17 /21 16- Portekiz

Toplam Altın Miktarı: 382,7 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 84,4

18 /21 17- Özbekistan

Toplam Altın Miktarı: 355,5 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 76,4

19 /21 18- Suudi Arabistan

Toplam Altın Miktarı: 323,1 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 7

20 /21 19- İngiltere

Toplam Altın Miktarı: 310,3 ton Toplam rezervlerdeki payı yüzde 16,9

