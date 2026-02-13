Yeni Şafak
Kasalar açıldı! En çok altını olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Kasalar açıldı! En çok altını olan ülkeler belli oldu: Türkiye’nin sırası dikkat çekti

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:20 13/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
Altın liginde dengeler değişti! World Gold Council tarafından yayımlanan güncel verilere göre, küresel ölçekte merkez bankalarının altın biriktirme yarışında dengeler yeniden şekillendi. 2026 itibarıyla açıklanan sıralamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerini istikrarlı şekilde artıran ülkeler arasında yer alırken en çok altını olan ülkeler de belli oldu. İşte en çok altına sahip olan ülkeler listesi ve Türkiye'nin konumu...

Altın fiyatları küresel ölçekte rekor seviyeleri test ederken, ülkelerin kasasındaki altın miktarı da yeniden mercek altına alındı. Açıklanan güncel verilere göre dünyanın en çok altına sahip ülkeleri sıralaması netleşti. Son yıllarda rezerv politikasını sessiz ama kararlı şekilde güçlendiren Türkiye’nin listedeki yeri ise dikkat çekti. Peki Türkiye, altın liginde kaçıncı sıraya yükseldi?

1- ABD


Toplam Altın Miktarı: 8 bin 133,5 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 78,5

2- Almanya


Toplam Altın Miktarı: 3 bin 350,3 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 77,6


3- IMF


Toplam Altın Miktarı: 2 bin 814 ton



4- İtalya


Toplam Altın Miktarı: 2 bin 451,8 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 74,4

5- Fransa


Toplam Altın Miktarı: 2 bin 437

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 75,1

6- Rusya


Toplam Altın Miktarı: 2 bin 329,6 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 36,2

7- Çin


Toplam Altın Miktarı: 2 bin 296,4 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 6,7


8- İsviçre


Toplam Altın Miktarı: 1039,9 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 11,2

9- Hindistan


Toplam Altın Miktarı: 879,6 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 13,2

10- Japonya


Toplam Altın Miktarı: 846 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 6,9


11- Türkiye


Toplam Altın Miktarı: 2026 itibarıyla Türkiye’nin resmi altın rezervi (yani merkez bankasının elinde tuttuğu fiziki altın miktarı) yaklaşık 613–641 ton civarında seyrediyor 

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 48,8



12- Hollanda


Toplam Altın Miktarı: 612,5

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 68,6


13- Polonya


Toplam Altın Miktarı: 515,5 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 22,3


14- Avrupa Merkez Bankası


Toplam Altın Miktarı: 506,5 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 46


15- Tayvan


Toplam Altın Miktarı: 423,9 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 7,2



16- Portekiz


Toplam Altın Miktarı: 382,7 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 84,4

17- Özbekistan


Toplam Altın Miktarı: 355,5 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 76,4

18- Suudi Arabistan


Toplam Altın Miktarı: 323,1 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 7

19- İngiltere


Toplam Altın Miktarı: 310,3 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 16,9


20- Kazakistan


Toplam Altın Miktarı: 298,8 ton

Toplam rezervlerdeki payı yüzde 60


#Altın
#Rezerv
#Türkiye
