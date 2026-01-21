2025'te 1 milyon 689 bin konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılının son ayında konut piyasası büyük ivme kazandı. Aralıkta satışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 254 bin 777'ye çıktı. Yüksek faiz politikasına rağmen yakalanan güçlü performans, 2025'te toplam satışların 2024'e kıyasla yüzde 14,3 yükselerek 1 milyon 688 bin 910 adede ulaşmasını sağladı. Böylece konut satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı. İstanbul, geçen yıl konut satışlarında 280 bin 262 ile en yüksek paya sahip il oldu. Megakenti, 152 bin 534 ile Ankara, 96 bin 998 ile İzmir izledi. 2025'te konut satışının en az olduğu iller ise 727 ile Ardahan, 1.251 ile Bayburt ve 1.559 ile Hakkari şeklinde sıralandı.

2. EL PİYASASI LOKOMOTİF OLDU

Finansman kullanımındaki hareketlilik verilere de yansıdı. Yıl genelinde ipotekli satışlar yüzde 49,3 gibi devasa bir artışla 236 bin 668’e ulaştı. Sadece aralık ayında 29 bin 149 ipotekli satış gerçekleşirken, toplam piyasa içindeki payı yıl genelinde yüzde 14 seviyesinde seyretti. Yeni konut piyasası da hareketli bir yıl geçirdi. İlk el konut satışları 2025'te yüzde 11,6 artarak 540 bin 786'ya yükseldi. İkinci el piyasası ise ana taşıyıcı rolünü sürdürerek 1 milyon 148 bin 124 satışla yılı kapattı.

YABANCI ALIMLARI HIZ KESTİ

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı ise 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 9,4 azalarak, 21 bin 534 olarak kayıtlara geçti. Aralıkta yabancılara 2 bin 541 konut satıldı. Toplam konut satışlarından yabancıların aldığı pay, yüzde 1 olarak hesaplandı. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı, 7 bin 989 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u, 7 bin 118 konutla Antalya ve 1.800 konutla Mersin takip etti. Geçen yıl ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla, 3 bin 649 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. Konutların 1.878'ini İran ve 1.541'ini Ukrayna vatandaşları aldı.



