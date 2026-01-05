6 Şubat 2023’te 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan asrın inşa seferberliği, Türkiye’nin yakın tarihindeki en büyük yeniden imar hamlelerinden biri oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla 2025’in son günlerinde hak sahiplerine teslim edilen konut sayısı 455 bin oldu.
6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan asrın inşa seferberliği Türkiye’nin yakın tarihindeki en büyük yeniden imar başarılarından biri olarak kayda geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 455 bin 357 konut ve iş yeri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Türkiye, bu süreçte saatte 23, günde ortalama 550 konut üreterek dünya ölçeğinde dikkat çeken bir performans ortaya koydu.
27 ARALIK’TA TÖRENLE TESLİM EDİLDİ
Yılın son günlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’da düzenlenen “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” programında, deprem bölgesindeki inşa ve ihya sürecinin tamamlandığını açıkladı. Aynı gün Ankara’da AFAD Genel Merkezi’nde yapımı tamamlanan konut ve iş yerleri için kura çekimi yapıldı. Çekilen kuralarla birlikte toplam 105 bin 179 konut ve iş yeri daha hak sahiplerine tahsis edildi. Bakan Kurum, bu son kuralarla birlikte asrın inşa seferberliğinin resmen tamamlandığını vurgulayarak, “Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Deprem bölgesinde kalıcı, güvenli ve modern yaşam alanlarını kısa sürede hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.
TAMAMLANAN KONUT SAYILARI
İllere göre tamamlanan konut ve iş yeri sayıları ise şöyle açıklandı: Hatay’da 153 bin 755, Malatya’da 79 bin 660, Kahramanmaraş’ta 73 bin 956, Adıyaman’da 43 bin 366, Gaziantep’te 31 bin 53, Diyarbakır’da 17 bin 206, Elazığ’da 14 bin 894, Şanlıurfa’da 13 bin 429, Osmaniye’de 12 bin 557, Adana’da 12 bin 73, Kilis’te 2 bin 569, Tunceli’de 298, Kayseri’de 288, Sivas’ta 164 ve Bingöl’de 89 konut ve iş yeri tamamlandı.
Şehir dokuları korundu
- Yeniden inşa sürecinde yalnızca sayısal hedeflere değil, şehirlerin kimliğine ve sosyal dokusuna da öncelik verildi. Tarihi çarşılar, meydanlar, ibadet alanları ve sosyal donatılar aslına uygun şekilde yeniden tasarlandı. Depreme dayanıklı, yatay mimari esas alınarak inşa edilen konutlar; yeşil alanlar, okullar, sağlık tesisleri ve ulaşım altyapısıyla birlikte planlandı. Böylece afet bölgesinde yalnızca barınma ihtiyacını karşılayan yapılar değil, uzun vadeli ve dirençli şehirler inşa edildi.
Köy evleri teslim edildi
- Kırsal bölgelerde de kapsamlı bir dönüşüm hayata geçirildi. Depremden etkilenen 4 bin 333 köyde yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 46 bin köy evi teslim edilirken, hedef 63 bin köy evine ulaşmak olarak belirlendi. Ahırları, depoları, yolları ve sosyal alanlarıyla birlikte inşa edilen köyler, kırsal yaşamı sürdürülebilir kılacak şekilde planlandı. Sanayi, istihdam, ulaşım, eğitim ve sağlık alanlarında da eş zamanlı bir toparlanma süreci yürütüldü. Organize sanayi bölgeleri yeniden ayağa kaldırılırken, üretimin ve istihdamın devamlılığı için iş yerleri hızla tamamlandı. Eğitimde yeni okul ve dersliklerle kapasite artırılırken, sağlık alanında şehir hastaneleri ve acil durum tesisleri devreye alındı.