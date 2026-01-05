455 bin konut tamam

Kırsal bölgelerde de kapsamlı bir dönüşüm hayata geçirildi. Depremden etkilenen 4 bin 333 köyde yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 46 bin köy evi teslim edilirken, hedef 63 bin köy evine ulaşmak olarak belirlendi. Ahırları, depoları, yolları ve sosyal alanlarıyla birlikte inşa edilen köyler, kırsal yaşamı sürdürülebilir kılacak şekilde planlandı. Sanayi, istihdam, ulaşım, eğitim ve sağlık alanlarında da eş zamanlı bir toparlanma süreci yürütüldü. Organize sanayi bölgeleri yeniden ayağa kaldırılırken, üretimin ve istihdamın devamlılığı için iş yerleri hızla tamamlandı. Eğitimde yeni okul ve dersliklerle kapasite artırılırken, sağlık alanında şehir hastaneleri ve acil durum tesisleri devreye alındı.