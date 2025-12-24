Konut kredisi faizleri %37,6'ya geriledi

Yeni Şafak
04:0024/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 12 Aralık haftasında yüzde 37,63 ile 28 ayın en düşüğüne geriledi.

Böylece 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödenen rakam 31 bin 352 liradan 26 bin 273 liraya düştü. İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Hepşen, faiz oranının 5 Nisan 2024'ten bu yana 7,5 puan geri çekildiğini belirterek, "Bunun birkaç nedeni var. İlki, bankaların konut kredisi hacmini kontrollü biçimde yeniden açma isteği. 2023 sonbaharından itibaren konut kredisi neredeyse 'vitrin ürününe' dönüşmüştü. Fiyat vardı, müşteri yoktu. İkinci unsur ise politika faizinin zirveye yaklaşmasıyla ileriye dönük beklentilerin yumuşaması" ifadelerini kullandı.



