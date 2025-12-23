Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette "rakamlara bakmayacağız" dedi, senaryolar değişti: 3. Toplantı ne zaman? İşte masadaki 'sürpriz' formül

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı için süreçte sona gelindi. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği kritik 3. toplantıya çevrilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "ihtiyaç" vurgusu hesapları değiştirdi. Enflasyon verileri ve refah payı beklentisiyle birlikte masada artık yüzde 25 ve yüzde 30'luk zam oranları daha yüksek sesle konuşuluyor. İşte kuruşu kuruşuna yeni asgari ücret hesapları...
Milyonlarca çalışanı ve işvereni doğrudan, dolaylı olarak ise tüm ekonomiyi ilgilendiren asgari ücret maratonunda son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koordinesinde yürütülen görüşmelerde, ilk iki toplantı geride kaldı. Şimdi tüm gözler, rakamın telaffuz edilmesinin beklendiği üçüncü toplantıya çevrildi.
3. Toplantı ne zaman yapılacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak yasal takvim gereği görüşmelerin 31 Aralık tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle öngörüler önümüzdeki Perşembe ve Cuma günü toplantının gerçekleştirilmesi yönünde...
Bakan Işıkhan, süreç boyunca hem işçi tarafı (TÜRK-İŞ) hem de işveren tarafı (TİSK) ile dirsek temasını sürdürüyor. İkinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK'ten gelen ekonomik veriler ve raporlar masaya yatırılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Rota Değiştiren" mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı "Rakamlara bakmayacağız, halkın ihtiyaçlarına kulak vereceğiz" açıklaması, salt enflasyon hesabından "vatandaşın alım gücü" odağına geçilmesine neden oldu. Bu açıklama, masadaki zam beklentisini yüzde 20'lerden yüzde 25-30 bandına taşıdı.
İşte Masadaki 4 kritik senaryo ve yeni maaşlar
Ekonomistlerin ve piyasa uzmanlarının üzerinde durduğu zam oranlarına göre 2026 yılı (1 Ocak'tan itibaren) net asgari ücret tahminleri şu şekilde şekillendi:
Senaryo 1 (Yüzde 20 Zam): Beklentilerin altında kalan bu senaryoda artış sınırlı kalıyor.
Senaryo 2 (Yüzde 25 Zam): Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası öne çıkan senaryo. Bu oranda artış yapılırsa;
Net Ücret: 27.630 TL
Brüt Ücret: 32.506 TL olacak.
Senaryo 3 (Yüzde 28,5 Zam): Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu bu senaryoda;
Net Ücret: 28.404 TL
Brüt Ücret: 33.417 TL seviyesine çıkacak.
Senaryo 4 (Yüzde 30 Zam): Çalışan tarafının beklentisine en yakın oran. Bu durumda;
Net Ücret: 28.735 TL
Brüt Ücret: 33.807 TL olacak.
Hali hazırda (Ocak 2025 zammıyla) uygulanan net asgari ücret 22 bin 104 TL seviyesinde bulunuyor. İşverene maliyeti ise yaklaşık 30 bin 621 TL.
Belirlenecek yeni rakam sadece maaşları değil; işsizlik ödeneğinden staj ücretine, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinden kıdem tazminatı tavanına ve evde bakım maaşlarına kadar birçok ödeme kalemini de otomatik olarak artıracak.
Yeni zamlı maaşlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.