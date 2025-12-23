Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette "rakamlara bakmayacağız" dedi, senaryolar değişti: 3. Toplantı ne zaman? İşte masadaki 'sürpriz' formül

Bakan Işıkhan, süreç boyunca hem işçi tarafı (TÜRK-İŞ) hem de işveren tarafı (TİSK) ile dirsek temasını sürdürüyor. İkinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK'ten gelen ekonomik veriler ve raporlar masaya yatırılmıştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Rota Değiştiren" mesaj





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı "Rakamlara bakmayacağız, halkın ihtiyaçlarına kulak vereceğiz" açıklaması, salt enflasyon hesabından "vatandaşın alım gücü" odağına geçilmesine neden oldu. Bu açıklama, masadaki zam beklentisini yüzde 20'lerden yüzde 25-30 bandına taşıdı.