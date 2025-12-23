Asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu: Tespit komisyonu Çalışma Bakanlığı'nda toplanıyor...

Asgari ücret üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Tespit komisyonu bugün saat 18.00'da Çalışma Bakanlığı'nda toplanıyor...
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün saat 18.00'de tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı yapılacak.
PAZARLIK SÜRECİ 12 ARALIK'TA BAŞLAMIŞTI
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç 12 Aralık'ta başlamıştı. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda işçi tarafı yer almazken, işveren tarafında TİSK görüşmelere katılmıştı.
Süreç çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 18 Aralık'ta ikinci kez toplanmıştı.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücret belirleme çalışmaları, genellikle 4 toplantı üzerinden tamamlanıyor. Bazı durumlarda sürecin daha da uzamaması amacıyla üçüncü toplantıda da mutabakat sağlanabiliyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN SENDİKALARLA ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMESİ
Geçtiğimiz hafta perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 2. toplantı sona ermiş, toplantıya hükümet yetkilileri ve işveren temsilcileri katılmıştı.
İlk toplantıya olduğu gibi ikinci toplantıya da işçi tarafı katılmadı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2. toplantı öncesi hem Türk-İş, hem de Hak-İş Genel Merkezi'ne bizzat giderek işçi tarafının görüşlerini alarak komisyona iletti.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaretinin ardından Bakan Işıkhan "TÜRK-İŞ Genel Başkanı, komisyonda yer almama gerekçelerini tekrar ifade etti. Daha sonra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret ettim. Benim istişare sürecini yönetmemdeki amaç, işçi kesimi masada yok, olmayabilir. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak biraz önce TÜRK-İŞ'e giderek TÜRK-İŞ masasını kurduk. HAK-İŞ'e giderek HAK-İŞ masasını kurduk ve asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve tekliflerini aldım. İşçi sendikalarımızdan aldığımız bu görüşleri, Çalışma Bakanı olarak diğer komisyon üyelerimize ifade edeceğim. Her dönem yaptığımız gibi, 2026'da geçerli olacak asgari ücret düzeyini belirlerken enflasyona ezdirmeme ilkesine, işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.