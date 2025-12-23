Asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu: Tespit komisyonu Çalışma Bakanlığı'nda toplanıyor...

İlk toplantıya olduğu gibi ikinci toplantıya da işçi tarafı katılmadı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2. toplantı öncesi hem Türk-İş, hem de Hak-İş Genel Merkezi'ne bizzat giderek işçi tarafının görüşlerini alarak komisyona iletti.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaretinin ardından Bakan Işıkhan "TÜRK-İŞ Genel Başkanı, komisyonda yer almama gerekçelerini tekrar ifade etti. Daha sonra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret ettim. Benim istişare sürecini yönetmemdeki amaç, işçi kesimi masada yok, olmayabilir. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak biraz önce TÜRK-İŞ'e giderek TÜRK-İŞ masasını kurduk. HAK-İŞ'e giderek HAK-İŞ masasını kurduk ve asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve tekliflerini aldım. İşçi sendikalarımızdan aldığımız bu görüşleri, Çalışma Bakanı olarak diğer komisyon üyelerimize ifade edeceğim. Her dönem yaptığımız gibi, 2026'da geçerli olacak asgari ücret düzeyini belirlerken enflasyona ezdirmeme ilkesine, işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.