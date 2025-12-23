Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyollar için yüzde 25'lik zam duyurusu: İşte uygulanması beklenen yeni tarife

Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyollar için yüzde 25'lik zam duyurusu: İşte uygulanması beklenen yeni tarife

12:2923/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin, "Köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" ifadelerini kullandı. İşte 2026 yılında uygulanması beklenen yüzde 25,49'luk zam sonrası köprü ve otoyol ücretleri...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu. Uraloğlu "Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü & Fatih Sultan Mehmet Köprüsü


1. Sınıf (Otomobil): 58.98

2. Sınıf (Hafif Ticari): 75.29

6. Sınıf (Motosiklet): 25.10

3. Sınıf : 168.17

4. Sınıf : 332.03

5. Sınıf : 440.60

Yavuz Sultan Selim Köprüsü


1. Sınıf 100.39

2. Sınıf 137.04

6. Sınıf 69.02

3. Sınıf 251.0

4. Sınıf 640.0

5. Sınıf 790.59



 Osmangazi Köprüsü


1. Sınıf 997.91

2. Sınıf 1,593.76

3. Sınıf 1,895.00

4. Sınıf 2,515.75

5. Sınıf 3,176.00

6. Sınıf 696.54



1915 Çanakkale Köprüsü


1. Sınıf 997.91

2. Sınıf 1,242.35

6. Sınıf 250.98

3. Sınıf 2,233.72

4. Sınıf 2,478.33

5. Sınıf 4,712.00

Avrasya Tüneli (Gündüz Tarifesi)


1. Sınıf : 282.85

2. Sınıf: 423.54

6. Sınıf : 219.61

#köprü
#otoyol
#zam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üç aylara girerken okunacak dualar, ibadetler, tesbih ve zikirler