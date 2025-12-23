Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin, "Köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" ifadelerini kullandı. İşte 2026 yılında uygulanması beklenen yüzde 25,49'luk zam sonrası köprü ve otoyol ücretleri...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu. Uraloğlu "Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü & Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
1. Sınıf (Otomobil): 58.98
2. Sınıf (Hafif Ticari): 75.29
6. Sınıf (Motosiklet): 25.10
3. Sınıf : 168.17
4. Sınıf : 332.03
5. Sınıf : 440.60
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
1. Sınıf 100.39
2. Sınıf 137.04
6. Sınıf 69.02
3. Sınıf 251.0
4. Sınıf 640.0
5. Sınıf 790.59
Osmangazi Köprüsü
1. Sınıf 997.91
2. Sınıf 1,593.76
3. Sınıf 1,895.00
4. Sınıf 2,515.75
5. Sınıf 3,176.00
6. Sınıf 696.54
1915 Çanakkale Köprüsü
1. Sınıf 997.91
2. Sınıf 1,242.35
6. Sınıf 250.98
3. Sınıf 2,233.72
4. Sınıf 2,478.33
5. Sınıf 4,712.00
Avrasya Tüneli (Gündüz Tarifesi)
1. Sınıf : 282.85
2. Sınıf: 423.54
6. Sınıf : 219.61