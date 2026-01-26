2026 Türkiye ve Libya için enerji yılı olacak

Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 22. Dönem Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında başkent Trablus'ta bulunan Bakan Bayraktar, geçtiğimiz yıl 4,4 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 5 milyar doların üzerine çıkacağını ifade etti. Karma Ekonomik Komisyon’un ekonominin tüm alanlarına hitap ettiğini dile getiren Bayraktar, çok farklı kollardan bu iş birliği için çalıştıklarını kaydetti.

ORTAKLIĞIMIZ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK

Yürütülen çalışmalara değinen Bayraktar, şunları kaydetti: “Türkiye Petrolleri'nin burada, geçmişte bulunduğu sahalarla ilgili çalışmalarımız var. Yeni sahalarla alakalı anlaşmaları müzakere ediyoruz. Uluslararası iş birlikleriyle, özellikle Libya'da çalışan uluslararası petrol ve doğal gaz şirketleri ile ortaklıklar yoluyla da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bunun somut sonuçlarını 2026'da görmeye başlayacağız.”

ŞUBATTA YAPILACAK İHALELERE KATILACAĞIZ

Bayraktar, Libya'nın yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez ihaleye açtığı petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik Türkiye'nin şubatta yapılacak ihalelere de katılacağını söyledi. Alparslan Bayraktar, özellikle denizde ve karada 2 sahayla yakından ilgilendiklerini belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin uluslararası enerji şirketleriyle hidrokarbon arama çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde ise ABD'li Chevron ile 5 Şubat'ta İstanbul'da anlaşma imzalamayı planladıklarını ve uluslararası anlaşmalar yapmaya devam edeceklerini bildirdi.







