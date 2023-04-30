21 yıllık kazanımlarla Türkiye’yi ileriye taşırız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin gala yemeğinde önemli mesajlar verdi ve Türkiye Ekonomi Modeli'nin kazanımlarını anlattı. Siyasi bağımsızlıkla birlikte milli ekonomi modelinin ideal olarak ortaya konduğu İzmir'de 100 yıl sonra aynı heyecan ve aynı ruhla bir araya geldiklerini belirten Nebati, "İnanıyorum ki, bu Kongre'miz ilki gibi bize ışık tutacak, birliğimizi ve ortak başarı idealimizi güçlendirecek, Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmada yol gösterecek" dedi.

BİZ YENİDEN İNŞA ETTİK

Nebati, ilk İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı tarihi binanın 1979 yılında yıkılarak otopark olarak kullanılmaya başlandığını hatırlattı. Geçen yıl İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in binanın yerini tespit ettiğini ve aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmesini sağladığını dile getiren Nebati, "Biz bu toprakların sahibiyiz, bu toprakların sahibi olarak sadece konuşmayız, yaparız, yaptığımız işlerde bu yüzyılın Türkiye'nin Yüzyılı olma idealiyle hareket etme bilincini toplumun her kesimine aşılama gayreti vardır. İnanarak, güvenerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

DEPREM NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Nebati, Kongre'yi 100. yıl dönümü olan 17 Şubat'ta yapmayı çok arzu ettiklerini ancak 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ertelemek durumunda kaldıklarını belirterek, deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için çalıştıklarını anlattı. Türkiye Ekonomi Modeli ile yerli ve milli imkanları daha fazla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için seferber etme kararı aldıklarını ve bu yolda çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Nebati, "Bu süreçte bizim ülkemize adeta yıllarca dayatılan tek tip reçeteleri bir kenara bıraktık. Biz artık kendi reçetemizi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli ekonominin temelini sağlamlaştırdık

Nebati, Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yılda elde ettiğimiz bütün kazanımlar bu hedefimize ulaşmamızda bir kaldıraç etkisi yapacaktır. Siyasi bağımsızlıkla birlikte milli ekonomi modelinin ideal olarak ortaya koyulduğu bu güzel şehirde 100 yıl sonra aynı heyecan ve aynı ruhla bir aradayız. İnanıyorum ki bu kongremiz ilki gibi bize ışık tutacak, birliğimizi ve ortak başarı idealimizi güçlendirecek, Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmada bize yol gösterecektir.”







