2,3 milyon kişilik ilave istihdam

2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile Türkiye'nin uluslararası konumunun yükseltilmesi ve refahın artırılması amaçlanıyor. Makroekonomik ve finansal istikrar ile dengeli büyüme elde edilirken, cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme sağlanacak. Plan çerçevesinde güçlü kamu maliyesine öncelik verilecek.

MİLLİ GELİR HEDEFİ 1,7 TRİLYON DOLAR

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyen plana göre, büyüme oranı; 2025’te yüzde 4, 2026’da yüzde 4,5 ve 2027’de yüzde 5 olacak. 2024 sonunda Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 1 trilyon 331 milyar dolar, kişi başına gelir de 15 bin 550 dolar olarak belirlendi. Milli gelirin gelecek yıl 1 trilyon 465 milyar dolara, 2026’da 1 trilyon 642 milyar dolara ve 2027’de 1 trilyon 774 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Kişi başına düşen milli gelirin de dönem sonunda 20 bin 420 dolar olarak hedeflenmesi dikkat çekiyor.

İŞSİZLİK ORANI %8,8’E DÜŞECEK

Son 1 yılda istihdam artışı sürerken, işsizlik oranları önemli düzeyde geriledi. 2023’ün ikinci çeyreğinde 31 milyon 556 bin olan istihdam, 2024’ün ikinci çeyreğinde 1,1 milyon kişi artarak 32 milyon 661 bine ulaştı. Yeni Orta Vadeli Program döneminde, 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulacak. Dengeli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme performansına bağlı olarak toplam istihdam 2025’te 33 milyon 200 bin, 2026’da 34 milyon 98 bin, 2027’de ise 34 milyon 941 bin kişiye çıkacak. OVP sonunda iş gücüne katılma oranının yüzde 56’yı bulması öngörülüyor. İşsizlik oranının da yüzde 8,8’e gerilemesi hedefleniyor.

CARİ AÇIKTA İYİLEŞME BEKLENTİSİ

Büyüme kompozisyonundaki dengelenme ile birlikte cari işlemler açığında iyileşme devam ediyor. Cari açığın 2024 sonunda yüzde 1,7'ye, 2025'te ise yüzde 2’ye düşeceği tahmin ediliyor. İhracatın 2024'te 264 milyar dolara yükselmesi, ithalatın ise 345 milyar dolara gerilemesinin beklendiği açıklandı. Böylece cari açık öngörüleri 2024'te 22 milyar dolar, 2025'te 28,6 milyar dolar oldu.











