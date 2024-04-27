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Ekonomi

25 start-up 5 milyon $ yatırım aldı

Kuveyt Türk'ün kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi tarafından desteklenen start-up sayısı 90'ı aştı.

Akın Ali Polat
04:00 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:17 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Lonca Girişimcilik Merkezi, girişimlerin büyüme potansiyelini artırmak için mentorluk, finansal destek ve kaynak erişimi gibi çeşitli destekler sunuyor.
Lonca Girişimcilik Merkezi, girişimlerin büyüme potansiyelini artırmak için mentorluk, finansal destek ve kaynak erişimi gibi çeşitli destekler sunuyor.

Yeni fikirlere öncü olmak amacıyla 2017 yılında hizmete alınan Lonca Girişimcilik Merkezi’nde 9’uncu dönem sona erdi. 6 aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan start-up’lar İstanbul'da düzenlenen etkinlikte yatırımcılara projelerini tanıttı. Kuveyt Türk Dijital Bankacılık Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Okan Acar, 25 mezun girişimin toplamda 5 milyon doları aşkın yatırım aldığını söyledi.


300 BİN TL HİBE

10’uncu Dönem Lonca Programı’nda hibe miktarını 300 bin TL'ye yükselteceklerini ifade eden Acar, “Önümüzdeki dönemde bu rakamları ve sunduğumuz destekleri daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi. Lonca Girişimcilik Merkezi, girişimlerin büyüme potansiyelini artırmak için mentorluk, finansal destek ve kaynak erişimi gibi çeşitli destekler sunuyor.


Küresel ticaretin yeni rotası: Kalkınma Yolu Projesi neden önemli?

Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında "Kalkınma Yolu" mutabakat zaptı imzalandı. Gündemde olan projeye ilişkin araştırmalarda hızlandı. Peki, Kalkınma Yolu Projesi nedir, yararları neler? Bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak 'Yeni İpek Yolu' olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek. Asya, Avrupa ve petrol ile doğal gaz zengini Irak'ı birbirine bağlayan Türkiye-Basra Körfezi Ekonomik Koridoru projesi uzmanlarca bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ekonomik Koridorun, Türkiye’nin enerjide merkez ülke olma siyasetini destekleyen çok önemli bir girişim olduğu belirtiliyor.

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