25 start-up 5 milyon $ yatırım aldı

Yeni fikirlere öncü olmak amacıyla 2017 yılında hizmete alınan Lonca Girişimcilik Merkezi’nde 9’uncu dönem sona erdi. 6 aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan start-up’lar İstanbul'da düzenlenen etkinlikte yatırımcılara projelerini tanıttı. Kuveyt Türk Dijital Bankacılık Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Okan Acar, 25 mezun girişimin toplamda 5 milyon doları aşkın yatırım aldığını söyledi.
300 BİN TL HİBE
10’uncu Dönem Lonca Programı’nda hibe miktarını 300 bin TL'ye yükselteceklerini ifade eden Acar, “Önümüzdeki dönemde bu rakamları ve sunduğumuz destekleri daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi. Lonca Girişimcilik Merkezi, girişimlerin büyüme potansiyelini artırmak için mentorluk, finansal destek ve kaynak erişimi gibi çeşitli destekler sunuyor.