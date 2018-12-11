Ekonomi 26,5 milyon e-vize verdik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

26,5 milyon e-vize verdik

Yolculara 3 dakikada vize alma imkanı sağlayan Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nin uygulanmaya başlandığı 2013'ün ilk yarısından Aralık 2018'e kadar 26 milyon 487 bin 359 kişiye elektronik ortamda Türkiye vizesi verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1 Ocak-1 Aralık döneminde e-vize sistemine yaklaşık 6,5 milyon başvuru yapıldı.
1 Ocak-1 Aralık döneminde e-vize sistemine yaklaşık 6,5 milyon başvuru yapıldı.

Söz konusu uygulamayla internet bağlantısı olan her yerden 7 gün 24 saat, ortalama 3 dakikada e-vize alınabiliyor. Son olarak Bermuda vatandaşlarının da sisteme dahil edilmesiyle halihazırda e-vize uygulamasından 106 ülkenin vatandaşları yararlanıyor.

605 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLANDI

E-vize hizmetinin verilmeye başladığı 17 Nisan 2013'ten 1 Aralık 2018'e kadar sisteme toplam 29 milyon 809 bin 978 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 26 milyon 487 bin 359'u tamamlandı ve ilgili kişilere e-vize düzenlendi. Toplamda başvuruların e-vizeye dönüşme oranı genel olarak yüzde 88,85 olurken, e-vize hizmeti sayesinde Türkiye'ye 605 milyon 251 bin 887 dolar kaynak girişi sağlandı. Bu süre içinde hizmetten en çok faydalanan ülkeler arasında 7 milyon 423 bin 658 ile İngiltere birinci, 3 milyon 329 bin 481 ile Irak ikinci ve 2 milyon 664 bin 881 ile Hollanda üçüncü sıraya yerleşti. Diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Belçika, Suudi Arabistan, Çin, ABD, Norveç ve Avusturya oldu. Bu yıl ise 1 Ocak-1 Aralık döneminde e-vize sistemine yaklaşık 6,5 milyon başvuru yapıldı.

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