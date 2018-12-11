26,5 milyon e-vize verdik

Söz konusu uygulamayla internet bağlantısı olan her yerden 7 gün 24 saat, ortalama 3 dakikada e-vize alınabiliyor. Son olarak Bermuda vatandaşlarının da sisteme dahil edilmesiyle halihazırda e-vize uygulamasından 106 ülkenin vatandaşları yararlanıyor.

605 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLANDI

E-vize hizmetinin verilmeye başladığı 17 Nisan 2013'ten 1 Aralık 2018'e kadar sisteme toplam 29 milyon 809 bin 978 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 26 milyon 487 bin 359'u tamamlandı ve ilgili kişilere e-vize düzenlendi. Toplamda başvuruların e-vizeye dönüşme oranı genel olarak yüzde 88,85 olurken, e-vize hizmeti sayesinde Türkiye'ye 605 milyon 251 bin 887 dolar kaynak girişi sağlandı. Bu süre içinde hizmetten en çok faydalanan ülkeler arasında 7 milyon 423 bin 658 ile İngiltere birinci, 3 milyon 329 bin 481 ile Irak ikinci ve 2 milyon 664 bin 881 ile Hollanda üçüncü sıraya yerleşti. Diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Belçika, Suudi Arabistan, Çin, ABD, Norveç ve Avusturya oldu. Bu yıl ise 1 Ocak-1 Aralık döneminde e-vize sistemine yaklaşık 6,5 milyon başvuru yapıldı.