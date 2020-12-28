Dolar haftaya nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,5670 liradan, avro 9,2520 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,5650 liradan alınan dolar, 7,5670 liradan satılıyor. 9,2500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2520 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5760 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2160 lira olmuştu.