28 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu? Dolar haftaya nasıl başladı? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında düşüşe geçen dolarda yeni haftanın başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 28 Aralık 2020, 09:21 Son Güncelleme: 28 Aralık 2020, 09:21 Yeni Şafak