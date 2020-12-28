Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

28 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu?

Dolar haftaya nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında düşüşe geçen dolarda yeni haftanın başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5670 liradan, avro 9,2520 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,5650 liradan alınan dolar, 7,5670 liradan satılıyor. 9,2500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2520 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5760 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2160 lira olmuştu.

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