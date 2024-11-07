29 Ekim'de üretim rekoru

Petrol ve doğal gaz üretiminde artış trendi devam ediyor. Ekim ayında üretim hem aylık hem de günlük bazda rekor kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ekim ayında ham petrol üretiminde 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretiminde ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek rakamlarının yakalandığını açıkladı.





GABAR VE SAKARYA ÖNCÜ

Bu dönemde Gabar’da aylık toplam ham petrol üretimi 1 milyon 566 bin 214 varil, Sakarya Gaz Sahası’nda ise doğal gaz üretimi 196 milyon 772 bin 874 metreküp olarak gerçekleşti. Bu da aylık bazda bu alanlardaki en yüksek üretim anlamına geliyor. Aylık toplam petrol üretiminin yüzde 46,6’sı Gabar’dan, doğal gaz üretiminin yüzde 84’ü ise Sakarya Gaz Sahası’ndan karşılandı.

Ekim ayında günlük ortalama petrol üretiminde 108 bin 443 varil, doğal gaz üretiminde ise 7 milyon 568 bin 242 metreküp ile rekor kırıldı. En yüksek günlük petrol üretimi 111 bin 280 varil ile 29 Ekim’de, en yüksek günlük doğal gaz üretimi ise 7 milyon 908 bin 44 metreküp ile 23 Ekim’de yaşandı. 29 Ekim’de Gabar’daki üretim 52 bin 573 varil, 23 Ekim’de Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz üretimi de 6 milyon 666 bin 803 metreküp ile en yüksek seviyeye çıktı.











