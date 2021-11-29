Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar haftaya nasıl başladı?

Döviz fiyatlarında yeni haftaya başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan işlem gördüğünü merak ediyor. İşte yeni haftanın ilk gününde dolar ve euroda son rakamlar..

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Haber Merkezi AA
29 Kasım döviz fiyatları: Dolar ne kadar, euoro kaç lira?
Foto/arşiv

İstanbul serbest piyasada dolar 12,4860 liradan, avro 14,1550 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 12,4840 liradan alınan dolar 12,4860 liradan satılıyor. 14,1530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 14,1550 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 12,4450 lira, avronun satış fiyatı ise 14,0650 lira olmuştu.

Altında yükseliş yeni haftaya taşındı: İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar
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Küresel piyasalarda yeni varyant etkisini sert göstermeye başladı. Uluslararası piyasalarda kayıplar derinleşirken Güney Afrika merkezli Omicron varyantı Altın fiyatlarında kararsızlığa neden oldu.
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Fed'in faiz artırma ihtimali ve tahvil alımlarını azaltmaya devam etmesi beklentisi altın fiyatlarını kıskaca aldı. Güçlü harekette bulunamayan altın son bir haftada yatay seyre yöneldi.
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Ons altın haftaya 1791 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1780 dolar, en yüksek 1796 dolar seviyesi görüldü. Saat 07:68 itibaıryla ons altın 1793 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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Gram Altın fiyatları da yatay seyre yöneldi. Haftaya 712.5 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 707.6 lira, en yüksek de 717.6 lira seviyesini gördü. Saat 07:57 itibarıyla gram altın 715.2 liradan alıcı buluyor.
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Önceki kapanışını 4.523,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 4.502,00 TL alış ve 4.667,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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Önceki kapanışını 2.269,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.251,00 TL alış ve 2.341,00 TL satış fiyatına sahip.
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Çeyrek altın, son kapanışını 1.134,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Kasım itibariyle 1.125,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.170,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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ATA ALTIN FİYATI - ALIŞ: 4.705,00 SATIŞ: 4,759,00
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TAM ALTIN FİYATI - ALIŞ: 4.520,67 SATIŞ: 4.608,91
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YARIM ALTIN FİYATI - <br>ALIŞ: 2.257,00 SATIŞ: 2.314,00
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI - ALIŞ:638,34 SATIŞ: 663,03
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REŞAT ALTINI - ALIŞ:4.578,47 SATIŞ: 4.727,95
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18 AYAR ALTIN - ALIŞ: 524,25 SATIŞ: 524,36
Altında yükseliş yeni haftaya taşındı: İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar
Rekor üstüne rekor kırarak gram tarafından 700 liranın üzerine çıkan altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününe ilişkin rakamlar belli oldu. Yatırımcılar yeni haftada altının gram fiyatının kaç lira olduğunu, çeyrek altının kaç liradan el değiştirdiğini merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son rakamlar..


Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

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​Hedef Türkiye'nin global üs haline gelmesi.

Sekiz maddede, ​15 Temmuz'u bile destekleyen Muhammed bin Zayed'in ziyareti.

İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması.

​Haftanın ilk iş gününde yola çıkacaklar dikkat.
Saatteki hızı<br>110 km'ye çıkacak

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110 km'ye çıkacak

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