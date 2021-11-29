Dolar haftaya nasıl başladı?

AK Parti'li Özhaseki'den 'asgari ücret' açıklaması: Herkesi tatmin edecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süresi gelmeden asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını belirtti. 'Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak.' diyen Özhaseki, 'Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz ama en azından herkesi tatmin edecek, 'iyi oldu elhamdülillah' diyeceği bir ücretin olacağını ben tahmin ediyorum.' ifadesini kullandı.