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Ekonomi

3 bin 283 çifte evlilik desteği

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:55 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Deprem bölgesinde başlatılan ve toplamda 3 bin 283 çiftin faydalandığı Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamına 1 Eylül’de doğum hızı en düşük üç il daha alınacak. Buna göre, 2 asgari ücret olan gelir katsayısı ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3’e çıkarılacak. Proje kapsamında bakanlık 2023 TÜİK verilerine göre doğum ve toplam doğurganlık hızı en düşük olan illeri çıkarttı. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,21 çocuk ile Kütahya oldu. Bu ili 1,25 çocuk ile Bartın, 1,26 çocuk ile Zonguldak izledi.



#Aile
#Toplum
#Ekonomi
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