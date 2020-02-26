Bakkaldan manava herkes soruyor: 30 kuruşluk maskenin fiyatı 3 lirayı geçti!

Koronavirüs değil ama korkusu Türkiye'yi sardı. Son olarak İran'da görülen vakalar endişeyi artırdı. Maske üretiminde ve satışlarında ciddi oranda artış var.

Bu talep nedeniyle fiyatlar da yükseldi. Birkaç ay öncesine kadar 30 kuruşa satılan maskeler 3 lira oldu.

Çeşitli özelliklere sahip maskeler internet üzerinden 200 liraya satılıyor.

GÜNLÜK 700 BİN ADET!

NTV yayınında konuşan ve bölgelerinde tahminen 6 üretici olduğunu ve bunlardan bir kaçının belgeli olduğuna dikkat çeken Marmara Tıbbi Cihaz Üretici Derneği Başkan Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık, bu firmaların ise günlük üretim adetlerinin 100 bin civarında olduğunu yani toplamda 600 - 700 bin adet günlük maske üretildiğini düşündüğünü belirtti.

EKONOMİ Maskedeki talep jele de sıçradı

İnfo grafik: Emir Ece

30 KURUŞLUK MASKE 3 LİRAYI GEÇTİ

Koronavirüsünden önce piyasada 30 kuruşa satılan maskelerin şu anda 3-3,5 liraya satıldığına da vurgu yapan Balçık, talep fazla arz da az olunca elinde maske olanların fiyatları yükselttiğini belirtti.

Uzmanlar ürün takip sistemi dışındaki maskelerin sağlık açısından kullanılmaması gerektiğini düşünüyor.

BAKKALINA KADAR HERKES MASKE SORUYOR

Maskede işin çığırından çıktığını kaydeden medikal sektörü yetkilisi Türker Karabağ ise, bakkalından manavına artık herkesin maske sorar hale geldiğini dile getirip, piyasada ciddi bir balonun oluştuğuna da dikkat çekti.

Bireysel satışlarda günlük 250 adet ürün satışının olduğunu da belirten Karabağ, bu rakamın toplam satışlarda milyon adetler ile ifade edildiğini kaydetti.