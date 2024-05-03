300 metrekarelik dükkandan dünyaya açıldı

Türkiye’nin dört bir yanında, birçok işletmeye sağladığı desteklerle işlerini büyütme imkanı sunan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bu sayede önemli sayıda başarı hikayesinin ortaya çıkmasını sağladı. Bu başarı hikayelerinden biri de Hidroport Mühendislik. Ankara’daki 300 metrekarelik mağazada yedek parça tedariki ile işe başlayan kadın girişimci Hande Gözüm’ün kurduğu şirket, günümüzde ürettiği makineleri ihraç eden uluslararası bir işletmeye dönüştü.

Hande Gözüm

KOSGEB DESTEĞİYLE İŞLERİNİ BÜYÜTTÜ

Başlangıçta birkaç sektöre yalnızca ürün tedariki yapan işletme, makine imal etti, yeni ürünler geliştirdi ve şimdilerde ise maden sektöründe kullanılan karotlu sondaj makinelerini yurt dışına ihraç ediyor. KOSGEB desteklerinden de faydalanan Hidroport, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile bir projeyi başarıyla tamamladı. İşletme Geliştirme Programı’ndan faydalanan şirket KOSGEB’den 350 bin TL hibe almayı başardı.

KAROTLU SONDAJ MAKİNESİ ÜRETİYOR

Hidroport Mühendislik, maden sektörüne yönelik makine üretimleriyle beraber sondaj sahalarında yaşanabilecek zorluklara yönelik çözümler üzerinde de çalışıyor. İşletme dokuz yıl önce maden, enerji, savunma sanayisi ve bunun gibi hidrolik uygulamaların kullanıldığı tüm sektörlere hidrolik ve mekanik alanlarda hizmet vermek üzere faaliyetlerine başladı. Uzun süre anahtar teslim uygulamalar yapan şirket şu an ise maden arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere karotlu sondaj makineleri üretiyor.

İhracat ağırlıklı olarak Avrupa’ya

Hidroport Mühendislik, maden sektörünün yanı sıra enerji sektörüne ve savunma sanayiine yönelik çalışmalar da yürütüyor. Hidrolik uygulamaların yer aldığı tüm sektörlere hizmet veriyor. Şu anda şirketin üretmekte olduğu en kapsamlı makineler, hidrolik geçmişinin ışığında geliştirdiği HD serisi karotlu sondaj makineleri oldu. Bunun yanı sıra pompa, motor ve valflerin test edilebildiği test sistemleri üretimi de yapıyor. Bünyesinde bulunan birçok Avrupa markası hidrolik komponentlerini müşterileriyle buluşturabiliyor.







