33,2 milyon liralık kaçak eşya gümrükte yakalandı

14:2820/04/2026, Pazartesi
Gümrük Muhafaza’dan dev operasyon
Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 33 milyon 179 bin lira olan oto parçasından elektronik sigaraya ve ilaca kadar çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında,19 Nisan'da Kapıkule Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tırın durdurulduğu ve detaylı şekilde arandığı aktarılan açıklamada, kontroller sonucunda faturasız, belgesiz, gümrüğe beyan edilmemiş ve miktarı ile ticari mahiyet arz eden ürünlerin ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, 10 bin 400 elektronik sigara, 720 bin sigara filtresi, 84 oto parçası, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü ile 2 bin 520 ilaç cinsi eşyanın ele geçirildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 33 milyon 179 bin lira olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat, Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinesinde sürdürülmekte olup, konu Edirne Cumhuriyet Savcılığına iletilmiştir. Ülkemizin ekonomik güvenliğini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir"


