34 bin konut için düğmeye basıldı: Dönüşüm 5 yılda tamamlanacak
Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan doğal afetlerde hasar gören konutlara yönelik başlatılan dönüşüm ve inşa süreci hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ ve Malatya’da 34 bin konutun inşa ve dönüşümü için düğmeye bastı. İzmir’de ise 2022 nisana kadar Bayraklı ilçesinde tüm evlerin teslim edilmesi planlanıyor.
Türkiye, deprem başta olmak üzere afetlerin yol açtığı hasarları modern konutlarla sarıyor. Son olarak İzmir’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle 700’ün üzerinde hak sahibine konut ve iş yerleri teslim edilirken, afetlerin yaşandığı diğer bölgelerde de hummalı çalışmalar sürüyor. Daha önce binlerce konutun teslim edildiği Elazığ ve Malatya’da yıl sonuna dek yeni konutların yetiştirilmesi hedefleniyor. Ocak 2020’de yaşanan ve Elazığ ile Malatya’yı etkileyen 6.8 şiddetindeki depremin ardından 34 bin konutun inşa ve dönüşümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı.
YIL SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK
Bakanlık tarafından yürütülen dönüşüm ve inşa süreci kapsamında Elazığ’a 23 bin 677 konut, 2 bin 515 köy evi, 302 ahır, Malatya’ya ise 6 bin 287 konut, bin 555 köy evi ve 705 ahır inşa edilecek. Bu yapıların önemli bir kısmı geçtiğimiz ocak ayında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Kalan konutların ise yıl sonuna kadar tamamlanarak teslim edilmesi bekleniyor. Ayrıca, İzmir’de 596 konut, 145 dükkânın inşası tamamlanarak depremzedelere teslim edilirken, önümüzdeki nisan ayına kadar Bayraklı ilçesindeki tüm depremzedelere evlerinin teslim edilmesi planlanıyor.
Yüzde 66’sı deprem riski altında bulunan Türkiye’de nüfusun yüzde 71’i bu alanlarda oturuyor. Türkiye’de yaklaşık 9.8 milyon bina, 28.6 milyon civarında konut var. Bunun da yaklaşık 6.5 milyonu riskli konutlar oluşturuyor. Bunun 1.3 milyonunun acil dönüşüme girmesi gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konutların dönüşümünü 5 yıl içinde bitirmeyi planlıyor. Şu anda ülkemizdeki binaların yüzde 65’i güvenli hale getirilmiş durumda.