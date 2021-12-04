34 bin konut için düğmeye basıldı: Dönüşüm 5 yılda tamamlanacak

Türkiye, deprem başta olmak üzere afetlerin yol açtığı hasarları modern konutlarla sarıyor. Son olarak İzmir’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle 700’ün üzerinde hak sahibine konut ve iş yerleri teslim edilirken, afetlerin yaşandığı diğer bölgelerde de hummalı çalışmalar sürüyor. Daha önce binlerce konutun teslim edildiği Elazığ ve Malatya’da yıl sonuna dek yeni konutların yetiştirilmesi hedefleniyor. Ocak 2020’de yaşanan ve Elazığ ile Malatya’yı etkileyen 6.8 şiddetindeki depremin ardından 34 bin konutun inşa ve dönüşümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı.

GÜNDEM Erzurum'da kentsel dönüşüm hız kazandı: Yeni konutlar 7.8 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

YIL SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK

Bakanlık tarafından yürütülen dönüşüm ve inşa süreci kapsamında Elazığ’a 23 bin 677 konut, 2 bin 515 köy evi, 302 ahır, Malatya’ya ise 6 bin 287 konut, bin 555 köy evi ve 705 ahır inşa edilecek. Bu yapıların önemli bir kısmı geçtiğimiz ocak ayında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Kalan konutların ise yıl sonuna kadar tamamlanarak teslim edilmesi bekleniyor. Ayrıca, İzmir’de 596 konut, 145 dükkânın inşası tamamlanarak depremzedelere teslim edilirken, önümüzdeki nisan ayına kadar Bayraklı ilçesindeki tüm depremzedelere evlerinin teslim edilmesi planlanıyor.

FOTOĞRAF 4 30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları ve enkaz çalışmaları bitirilerek 7 proje alanında proje çalışmaları tamamlandı. TOKİ Başkanlığı ile birlikte bölgelerin inşaat ihaleleri gerçekleştirilirken, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla inşaatların temel atma töreni yapıldı. 7 proje alanında bin 444 adet konutun yapımı ile ilgili iş ve işlemler ise hızlı bir şekilde devam ederken, tamamlanan 749 konutun teslimi ise 26 Kasım’da yapılacak. Depremin ardından çalışmalarını hızla tamamladıklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, “TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan inşaatlarımız hızla yükseldi. 26 Kasım’da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hak sahiplerine konutlarını teslim etmeye başlayacağız. Bayraklı bölgesinde belirlenen 7 proje alanında bin 701 bağımsız bölümün inşaatını tamamlamak üzereyiz. Bunlardan 749 dairenin teslimini 26 Kasım’da yapacağız. Yılbaşına kadar ise kadar kalan bölümlerin teslimini etaplar halinde gerçekleştireceğiz” dedi.<br> Bayraklı’daki 7 proje alanının dışında ağır hasarlı binası olan vatandaşlara da İzmir Şehir Hastanesi’nin yanında 375 hektarlık alanda 8 etap halinde 3 bin 649 konutun yapımına devam ettiklerini söyleyen Albayrak, “İnşallah onları da önümüzdeki yıl içerisinde etaplar halinde teslim edeceğiz. Evleri teslim edilene kadar hak sahibi vatandaşlarımıza kira yardımı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yaklaşık 213 bin konutun taramasını yaptıklarını açıklayan Albayrak, “Bu binalardan 680’i ağır hasarlı, 630’u orta hasarlı olarak tespit edildi. Ağır hasarlı binaların yıkımına hemen başladık ve 500’e yakın binanın yıkımı gerçekleştirildi. Kalanların da yıkımı tamamlanıyor. Orta hasarlı binalara da 1 yıl içinde herhangi bir güçlendirme yapılmazsa, onlar da ağır hasarlı olarak kabul edilip bu şekilde işlem yapılacak” dedi.<br>Öte yandan, hak sahiplerine teslim edilecek konutlar drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Bayraklı bölgesinde yıkılan binaların yerine yapılan modern konutlar yer aldı. Bir yıl içinde bitti: İzmir'de deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilecek İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından evlerini kaybeden depremzedelere teslim edilecek konutların inşaatı devam ederken, inşaatı tamamlanan 749 daire ise 26 Kasım'da hak sahiplerine teslim edilecek. BiP'te paylaş

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6,5 MİLYON EV RİSK ALTINDA

Yüzde 66’sı deprem riski altında bulunan Türkiye’de nüfusun yüzde 71’i bu alanlarda oturuyor. Türkiye’de yaklaşık 9.8 milyon bina, 28.6 milyon civarında konut var. Bunun da yaklaşık 6.5 milyonu riskli konutlar oluşturuyor. Bunun 1.3 milyonunun acil dönüşüme girmesi gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konutların dönüşümünü 5 yıl içinde bitirmeyi planlıyor. Şu anda ülkemizdeki binaların yüzde 65’i güvenli hale getirilmiş durumda.