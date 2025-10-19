350 milyarlık yeşil hamle

Türkiye, sürdürülebilir kalkınma ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planını yürürlüğe koydu. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Resmî Gazete’de yayımlanan planın detaylarını paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize giden yolda, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla hem çevreyi hem ekonomiyi koruyacağız. Atık maliyetlerini azaltarak ekonomimize yıllık 350 milyar lira katkı sağlayacak, 100 binden fazla yeni istihdam oluşturacağız” dedi.

ATIK YÖNETİMİNDEN EKONOMİYE KATKI

Kurum, planın 7 sektörü kapsadığını belirterek, “Ambalaj, batarya ve araç, inşaat ve binalar, elektronik ve bilgi-iletişim teknolojileri, gıda ve biyokütle, plastik ve tekstil sektörleri dönüşümün öncüsü olacak. Bu sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 400 bin firmamız, ekonomimize her yıl 8 trilyon liraya yakın katkı sağlıyor. Artık bu katkıyı kaynak verimliliğiyle birlikte büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL REKABET İÇİN

Yeni stratejiyle ithalata bağımlılığın azaltılacağını ve uluslararası rekabet gücünün artırılacağını vurgulayan Bakan Kurum, “Atığı azaltan, geri dönüştüren ve enerjiyi verimli kullanan bir üretim modeliyle Türkiye’yi yeşil ekonominin öncülerinden biri haline getireceğiz. Her sektör için teşvik mekanizmaları devreye alınacak, Sıfır Atık ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları ülke genelinde yaygınlaşacak” diye konuştu. Yürürlüğe giren eylem planıyla en fazla ham madde kullanılan ve çevresel etkileri fazla olan ambalaj, batarya ve araç, inşaat ve binalar, elektronik ve bilgi-iletişim teknolojileri (BİT), gıda ve biyokütle, plastik ve tekstil olmak üzere 7 sektöre öncelik verildi.

İTHALAT AZALACAK

Türkiye'de bu sektörlerde yaklaşık 400 bin firma faaliyet gösteriyor ve bu firmalar yaklaşık 7,5–8 trilyon lira ekonomiye yıllık katkı sağlıyor İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün etkin katılımıyla hazırlanan eylem planında "döngüsel ürünler", "öncelikli sektörler", "atık önleme ve azaltım", "döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması", "yatay eylemler" ve "ilerlemenin izlenmesi" başlıkları altında 6 stratejik hedef belirlendi. Bu hedefler doğrultusunda, 44 kurum ve kuruluşun sorumluluğunda 53 eylem hayata geçirilecek.







