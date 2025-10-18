Afrika ile entegre enerji ağı kurabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin derinleştiğini vurgulayarak, “Türkiye ve Afrika'yı birbirine bağlayan entegre bir enerji ağı kurabiliriz” dedi. Türk şirketlerinin güneş, rüzgâr, hibrit çözümler, mikro şebekeler ve depolama konularında Afrika ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, Afrika'nın enerji geleceğinin sadece bölgesel refahı değil, aynı zamanda Afrika ekonomisinin istikrarını ve büyümesini de şekillendireceğini söyledi.

İstanbul’da düzenlenen 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nda düzenlenen ‘Enerji ve Madencilik’ panelinde konuşan Alparslan Bayraktar, “Türkiye, bu geleceğin bir parçası olarak karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı uzun vadeli bir iş birliğinin kurucusu olmaya hazır” şeklinde konuştu.

YEŞİL ENERJİ İŞBİRLİĞİ İÇİN BİR NUMARALI ALAN

Bakan Bayraktar, son 20 yılda Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin derinleştiğine dikkat çekerek yaklaşık 20 Afrika ülkesiyle enerji ve madencilik alanında iş birliği anlaşmaları imzaladığını söyledi. Türkiye'nin gerçekleştirdiği enerji dönüşümünün Afrika için örnek oluşturduğunu belirten Bayraktar, “Sadece enerji üretim piyasalarımıza 100 milyar doların üzerinde devasa bir yatırımı çekmeyi başardık” dedi. Pek çok Afrika ülkesi gibi Türkiye’nin de yenilenebilir enerjide büyük potansiyel barındırdığının altını çizen Bayraktar, “Yenilenebilir enerjinin iş birliği için bir numaralı alan olduğunu vurgulamak istiyorum” ifadesini kullandı.

NİJER’DE İLK ALTIN ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Bayraktar, Akkuyu NGS’de birinci reaktörün gelecek yıl faaliyete geçeceğini, Sinop ve Trakya bölgesinde yeni santraller için görüşmeler yaptıklarını ifade etti. 2050'ye kadar 20 gigavatlık nükleer kapasiteye ulaşmayı istediklerini dile getiren Bayraktar, küçük modüler reaktörlerle birlikte elektrik üretiminin en az yüzde 15'ini nükleerden karşılamayı hedeflediklerini kaydetti. Devlete ait uluslararası madencilik şirketleri MTA International ve Eti Maden’in, Nijer'de faaliyet gösterdiğine işaret eden Bayraktar, “Yakında Nijer'de ilk altın üretimimize başlayacağız. Afrika'nın mineral zenginliğini, kıtanın gelecekteki refahının bir temeli olarak görüyoruz” dedi.

Abdulkadir Uraloğlu

Afrika’yı dünyayla buluşturmak istiyoruz

Forumun, ‘Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İşbirliği’ panelinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, Türkiye’nin son 23 yılda havacılıkta 25 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve havalimanı sayısını 58’e çıkardıklarını belirtti. Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika arasında stratejik bir hava köprüsü konumunda olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Türk Hava Yolları’nın Afrika’da 39 ülkede 53 noktaya uçtuğunu ifade etti. Uraloğlu, “Afrika’nın lojistik kapasitesini artırarak küresel tedarik zincirine entegrasyonunu desteklemek istiyoruz” dedi.

Mehmet Fatih Kacır

Tecrübemizi paylaşmaya hazırız

Forum kapsamında düzenlenen 'Teknoloji, Dijital Ticaret ve Üretim' panelinin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, Türkiye'nin Afrika ile sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki iş birliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kacır, "Ülkemizin sanayi, teknoloji ve inovasyondaki tecrübesini ortak ve müreffeh bir gelecek için Afrikalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız" dedi. Türk girişimcilerin Afrika'daki doğrudan yatırımlarının 10 milyar doların üzerine çıktığını hatırlatan Kacır, Türkiye'nin küresel üretim, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme üssü haline geldiğini ifade etti.








