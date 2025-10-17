Dünyada ilk ve tek! Türkiye’nin yeni gücü GPS’siz uçuyor, hedefi kendi buluyor: İşte KORGAN-M

Ekrem Ünlü, KORGAN-M'nin Türkiye'nin mühendislik kapasitesinin geldiği noktayı gösterdiğini belirterek, ürünün hem askeri hem de sivil alanda yeni bir sayfa açtığını söyledi. Ünlü, şöyle konuştu:





"KORGAN-M, yapay zeka destekli karar sistemleri, bulut tabanlı haberleşme, entegre sensör yapısı ve elektronik harp ortamında çalışabilme yeteneğiyle birçok sistemin entegre şekilde çalıştığı bir başarı örneği. Dünyadaki yegane akıllı dron kutusu sistemini ortaya koyduk. Dünyada tüm teknoloji firmalarının, savunma sanayi firmalarının çalıştığı görsel seyrüsefer sistemini biz SEYYAH ismiyle aslında ürünleştirmiştik bir alt sistem olarak. Bu tüm insansız hava araçlarında uygulanabilir bir sistem. Biz şimdi bunu KORGAN-M ile beraber birleştirerek aslında tam entegre bir güvenlik sistemi ortaya koymuş olduk."