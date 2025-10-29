390 milyar dolarla ihracat rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet'in 102. yılında, üreten, ihraç eden, büyüyen Türkiye vizyonuyla daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe yürümeye devam ettiklerini bildirdi. Bakan Bolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla (dün) yıllık bazda mal ihracatının 270 milyar dolara ulaştığını, hizmet ihracatıyla birlikte toplam ihracatın 390 milyar doları bularak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.





ARTIK ÖNCELİĞİMİZ KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Türkiye ekonomisinin 1923’te tarım ürünleri ağırlıklı ihracat yapısına sahipken otomotivden beyaz eşyaya, savunma sanayiinden yazılıma uzanan geniş ve katma değerli bir yelpazeye ulaştığını vurgulayan Bolat, 1923’te 50 milyon dolar olan mal ihracatının 2002’de 36,1 milyar dolara yükseldiğini aktardı. Bolat, “Cumhuriyetimizin 102. yılında, üreten, ihraç eden, büyüyen Türkiye vizyonuyla daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe yürümeye devam ediyoruz. Bu kutlu günde, ülkemizin üretim ve ihracat gücünde yakaladığımız tarihi başarıların sevincini tüm milletimizle paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.





224 ÜLKEYE ULAŞTIK

Türkiye’nin dünya mal ihracatından aldığı payın 1980- 2000 yılları arasında ortalama yüzde 0,38 seviyesinde seyrettiği bilgisini veren Ömer Bolat, “2002’de yüzde 0,55’e, 2024’te ise yüzde 1,07’ye yükselerek, en yüksek orana ulaşılmıştır” dedi. Bolat, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 24 ülkeye ve 30 fasılda yapılan ihracatın bugün 224 ülke ve 12 bin 806 farklı ürüne yayıldığına dikkati çekti. Bolat, şunları kaydetti: “2024 yılı itibarıyla, 53 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmiş, 60 ülkede Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşılmıştır. 31 ilimizin yıllık ihracatı 1 milyar doları aşarken, ihracatçı firma sayısı 180 bin 396’ya yükselmiştir. Bununla birlikte, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilen fasıl sayısı da 53’e ulaşarak yeni dönüm noktası olmuştur.”





CUMHURİYET'İN İKİNCİ YÜZYILI 'TİCARETİN YÜZYILI' DA OLACAK

Dış ticaretteki bu olumlu gelişmelerin, Türkiye’nin büyümesine de yansıdığına işaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2020- 2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4’lük büyüme oranıyla Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2’nci ülke olduğunu vurguladı. Bolat, şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 102. yılında ulaşılan bu başarılar, Türkiye’nin üretim gücünün, ihracatçısının azminin, sanayicisinin emeğinin ve mühendisinin vizyonunun eseridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda, üretimden ihracata, güçlü yapıyı daha da geliştirmeye, dünya ekonomisindeki etkin konumumuzu pekiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Yüce Allah’ın izniyle, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı, ‘Ticaretin Yüzyılı’ da olacaktır.”



