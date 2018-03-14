Ekonomi3D yazıcıyla 10 bin dolar maliyetli ev üretildi
DÜNYA EKONOMİSİ

3D yazıcıyla 10 bin dolar maliyetli ev üretildi

ICON isimli firma 1 milyarı aşkın insanın ev ihtiyacına çözüm geliştirmek için 3D printer teknolojisini kullandı ve 10 bin dolar maliyetle 1 gün içerisinde 55 metrekare ev yapmayı başardı.

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3D yazıcılar ev inşasında kullanılmaya başlandı.
3D yazıcılar ev inşasında kullanılmaya başlandı.

1.2 milyar insanın gittikçe büyüyen barınma sorununa çare arayan Teksas merkezli teknoloji girişimi sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bir çözüm gelişitrdi.

ICON ismindeki start-up devasa bir 3D yazıcı ile seri üretime uygun ev inşa etmeyi başardı. Üstelik evin kaba inşaatı sadece 12 ila 24 saat arasında bir zamanda gerçekleştirilebiliyor. Habertürk'te yer alan habere göre, 100 evden oluşan ilk 3D çıkışlı mahalle gelecek yıl El Salvador'da inşa edilecek.

SXSW olarak bilinen inovasyon festivalinde gelişmeyi duyuran firma, yayınladığı tanıtım filminde 1 günden az bir sürede evin çimentoyla nasıl inşa edileceğini gösteriyor. Evler bir oturma odası, yatak odası ve banyodan oluşuyor.

HEDEF 4 BİN DOLAR

Vulcan modeli endüstriyel bir 3D printer kullanılarak üretilen tek katlı evin maliyeti ise 10 bin dolar. 55 metrekare net kullanım alanına sahip olan evler için firma maliyeti 4 bin dolara kadar düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ICON kurucusu Jason Ballard buna rağmen maliyetin alışılageldik Amerikan evlerinden ucuz oluşuna dikkati çekiyor. ABD'de 18 ila 35 metrekare arasındaki ortalama stüdyo veya 1+1 evlerin fiyatı 40 bin dolar civarında.

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