4 ülkedeki varlıklarını satıyor

Çek enerji dağıtım şirketi CEZ'in CEO'su Daniel Benes, Hospodarske Noviny gazetesinde yer alan söyleşisinde,

Türkiye, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'daki varlıklarını satmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

Benes verdiği röportajda şirketin 4 ülkeye yönelik stratejisini şu sözlerle dile getirdi;

"Bu yeni strateji çerçevesinde önümüzdeki yıllarda Bulgaristan'dan çıkmayı amaçlıyoruz.... Romanya ve Türkyie'den çıkmayı değerlendiriyor, iki kömür santralimiz olan Polonya'dan da CO2 emisyonlarımızı düşürmek için çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

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