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Ekonomi 4 ülkedeki varlıklarını satıyor
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İŞ DÜNYASI

CEZ Türkiye dahil 4 ülkedeki varlıklarını satmayı değerlendiriyor

4 ülkedeki varlıklarını satıyor

Çek enerji dağıtım şirketi CEZ , Türkiye, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'daki varlıklarını satmayı ve iç pazara odaklanmayı değerlendiriyor.

Haber Merkezi Reuters
CEZ'e ait enerji santrali.
CEZ'e ait enerji santrali.

Çek enerji dağıtım şirketi CEZ'in CEO'su Daniel Benes, Hospodarske Noviny gazetesinde yer alan söyleşisinde,

Türkiye, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'daki varlıklarını satmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

Benes verdiği röportajda şirketin 4 ülkeye yönelik stratejisini şu sözlerle dile getirdi;

"Bu yeni strateji çerçevesinde önümüzdeki yıllarda Bulgaristan'dan çıkmayı amaçlıyoruz.... Romanya ve Türkyie'den çıkmayı değerlendiriyor, iki kömür santralimiz olan Polonya'dan da CO2 emisyonlarımızı düşürmek için çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

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