40 yılın hatrına bereketli piyasa

Kahveye olan yoğun talep, Türkiye’de birçok sektör için kazançlı bir yatırım alanı oluşturdu. Ülkenin her şehrinde açılan kafeler küçük esnaf için yatırım kapısı haline geldi. Yerli üretim Türk kahvesi ve filtre kahve makinelerine yoğun talep, küçük ev aletleri piyasasını canlandırdı. Züccaciye, gayrimenkul, mimari ve küçük ev aletleri pazarı bu kahvenin nimetlerinden faydalanıyor.

Mesut Öksüz

YILLIK TÜKETİM 70 TON

Ev gezmeleri ve bayram günlerine hapsedilen Türk kahvesinin yanında diğer çeşitler de öne çıkıyor. Kahvenin 40 yıllık hatrını rakamlar da destekliyor. Zira, 2011 yılında 17 bin ton olan çiğ kahve ithalatı, 2014 yılında 30 bin tona, 2022’de ise 70 bin tona dayandı. Nielsen’in verilerine göre, ülkemizde yüzde 70 oranında Türk kahvesi tüketiliyor. Türkiye’de her 10 kişiden 1’i gün içerisinde 5 bardaktan fazla kahve tüketiyor. Al-götür modasının artışı da kahve onunla ilgili ürün gruplarına olan talebi patlattı.

TERMOS VE KUPA SATIŞLARI TAVAN

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, “Züccaciye sektörü olarak filtreden Türk kahve makinesine, kupalardan termosa kadar kahveye dair ne varsa bir arada satıyoruz. Özellikle pandemiden beri bu ürün gruplarımızda yüzde 100’ün üzerinde bir artış kaydetti” ifadesini kullandı. “Eskiden çeyizlerde elektrikli Türk kahve makinesi yokken, şimdi her çeyizin içerisinde bunu görebilmek mümkün” diyen Öksüz, “Yine termoslar hayatımızın vazgeçilmezi iken, herkes Türk kahvesini farklı fincanlarda sunmak istiyor. Önceden senelik birkaç trend belirlenirken, artık firmalarımız neredeyse her ay yeni desen ve tasarımla ürünlerini satışa sunmaya başladı” yorumunu yapıyor.

YERLİ ÜRETİM MAKİNELERDEN İHRACAT BAŞARISI

Dış ticaretteki canlılığı dikkat çeken Öksüz, “Elektrikli kahve makinelerine baktığımız zaman Türkiye’nin 2022 yılındaki ihracatında Almanya yüzde 13,6 pay ve 2,6 milyon dolar ile ilk sırada. Irak’a ihracat yüzde 9,94 pay ve 1,9 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken, Kuveyt, Mısır ve Azerbaycan diğer önemli pazarımız. Termoslar ve benzeri vakumlu kaplar dış ticaretimiz son 10 yılda 10,1 kat artış sağladı. Son 5 yıla göre yükseliş yüzde 39 olurken, özellikle bir yılda yüzde 22,2 artarak 5,4 milyon dolar seviyesine çıktı” bilgisini verdi.

Esra Kuştemir

Evlerin tasarımında kahve köşesi

Kahveyle ilgili ürünlere e-ticarette de ilgi olduğunu söyleyen Taç Ev Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, “Ürettiğimiz Türk kahvesi makineleri adeta yok satıyor. Filtre kahve makineleri pandemi öncesi pazarda yüzde 2 gibi bir paya sahipken şu anda yüzde 10’lara ulaştı. Vatandaş, kahvesini evde yapınca, termos satışları da tavan yaptı” dedi. Nobel Küchen YK. Başkanı Eda Parlak, evlerdeki durumu “Müşterilerimiz, tezgah veya salonun bir bölümünü mutlaka kahve köşesi olarak tasarlamamızı istiyor” sözleriyle özetliyor. Yemek sonrasında, bayram sofrasında, kız isteme anında kısacası her yerde bizim Türk kahvesi. Diğer çeşitleriyle piyasası da tam kıvamında. Nasıl olmasın okuyucu? Satışları ziyadesiyle artmış, ihracatı köpürmüş. Sektöre afiyet olsun derken, biz de müsaademizi isteyelim. Ne demişler, “Çayın kalabalıkla arası iyidir, kahve ise yalnızlık ister.” Hadi eyvallah.











