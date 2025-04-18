4,5 milyar dolarlık Biyoteknoloji Vadisi

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne büyük katkı yapacak önemli bir proje Tuzla’da hayata geçiriliyor. 4,5 milyar dolarlık yatırımla, 2,7 milyon metrekarelik dev bir alanda yapımına başlanan Biyoteknoloji Vadisi ilk aşamada 160 firmaya ev sahipliği yapacak ve 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. 500 kadar start-up’ı bünyesinde barındıran yerleşkede biyoteknoloji lisesi ve üniversitesi de kurulacak. Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB), teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge merkezleri, teknoloji transfer ofisi, test ve kalibrasyon laboratuvarları, patent ofisleri, gibi sektörün tüm katmanlarını ve dinamiklerini içeren dünyanın önemli biyoteknoloji ekosistemlerinden biri olarak tasarlandı. Ayrıca, Biyoteknoloji Vadisi’nden yıllık 15 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.





AVRUPA’NIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, İstanbul’daki basın toplantısında Sanayi ve teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak yürüttükleri projenin küresel biyoteknoloji ekosisteminde Türkiye’ye öncü bir rol kazandırmak hedefini taşıdığını söyledi. Biyoteknoloji Vadisi’nin Avrupa ve Asya’nın en büyük biyoteknoloji kümelenmesi olarak faaliyete geçmeye hazırlandığını anlatan Varlıbaş, “Biyoteknoloji alanındaki yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir merkez olmasını planladığımız proje, aynı zamanda endüstriyel büyümeyi destekleyen ve toplumsal faydaları artıran projelere ev sahipliği yapacak” dedi.





YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ FAZLA

Dünyada biyoteknolojinin en stratejik yatırım alanlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Ercan Varlıbaş, “Savunma sanayi kadar rağbet gören biyoteknolojinin önemini Covid-19 pandemisi döneminde çok net gördük. Tüm dünyayı derinden sarsan bu hastalığın hem aşısının hem de tedavilerinin geliştirilmesinde biyoteknoloji kilit rol oynadı” diye konuştu. Varlıbaş, 3 yılda tamamlanması planlanan projeye birçok ülkeden firmaların ilgisi olduğunu kaydetti. Varlıbaş, Güney Kore, ABD ve Tayvan'daki temaslarının büyük ilgi gördüğünü de belirtti.





DENIZDEN IÇME SUYU SISTEMI

Biyoteknoloji alanında yeteneği olan ülkelerin avantajlı olduğunu anlatan Varlıbaş, “Türkiye, ekonomik büyüklük olarak dünyada 20’inci sırada yer alıyor ancak biyoteknolojide 48’inciyiz. Ülkemizi bu alanda hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Nihai hedefimiz, Türkiye'yi stratejik bir alan olan biyoteknolojide dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmak" şeklinde konuştu. Varlıbaş, BİOSB'de sadece tıp değil aynı zamanda tarım, denizden içme suyu elde edilmesi ve çevre gibi alanlarda da katma değerli üretim yapılacağını söyledi. Varlıbaş, Türkiye'yi teknoloji liginde üst sıralara çıkaracak yenilikçi üretime yöneleceklerini sözlerine ekledi.



