Ekonomi 5 metrekarede üretip dünyaya satıyor
İŞ DÜNYASI

5 metrekarede üretip dünyaya satıyor

Gaziantep’te eşine destek amacıyla sedef işlemeciliğine başlayan Nurgül Türkmen, kendi iş yerini açarak 5 metrekarede ürettiği sedefleri yabancı ülkelere satmaya başladı.

Haber Merkezi IHA
Nurgül Türkmen
Nurgül Türkmen

Eşi sedefçilikle uğraşan Gaziantepli 43 yaşındaki Nurgül Türkmen, eşine destek olmak için İş-Kur’un açtığı sedefçilik kursuna başladı.

Kursu bitiren Türkmen, kendi işini kurarak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de erkek işi denilen mesleği icra ederek kadınlara örnek oluyor.

7 yıldır sedefçilik ile uğraştığını ifade eden Nurgül Türkmen, ”Eşim bu işi yapıyor. Aileden gelen bir meslektir. Ben de eşime destek olmak amacıyla bu mesleği yapmak istedim. İşimiz gayet iyi, çok güzel gidiyor. Çok da memnunum, Bu ürünlerin ise tamamı kendi imalatımız, biz üretiyoruz. Daha çok Osmanlı dönemine ait lale, gül ve o döneme ait motifler ile yola çıkarak ürünler yapıyoruz” dedi.

Nurgül Türkmen

“5 metrekarede üretip dünyaya satıyor”

Sedefleri 5 metrekarelik dükkanında üretip dünyaya sattığını belirten Türkmen, “Ben işimden zevk alıyorum. Bu bir sanat ve işin içine girince daha çok haz duyuyorsunuz. 5 metrekarelik dükkanımda üretiyorum bu sedefleri, işliyorum, motiflerini çiziyorum ve dünyaya ihraç ediyorum. Amerika, Dubai, İran, Irak dünyanın birçok yerine ürünlerimizi gönderiyoruz” diye konuştu.

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