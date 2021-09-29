Ekonomi Bugün tedavüle giriyor 5 ve 20 TLlik banknotlarda değişiklik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bugün tedavüle giriyor: 5 ve 20 TL'lik banknotlarda değişiklik

Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek. 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte, 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen’e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
5 ve 20 TLlik banknotlarda değişiklik
Foto/arşiv

Yapılan değişikliğe göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte, 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen’e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

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